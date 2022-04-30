«إل جي» تورد حلول التدفئة والتكييف والتهوية لمباني وكليات جامعة الجلالة

أعلنت شركة إل جي مصر للإلكترونيات عن تزويد جامعة الجلالة المكونة من 28 مبنى و14 كلية بحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

وبدأ العمل بالمشروع في 2019 ليتم إطلاقه في وقت قياسي في أغسطس 2020 ، تحت رعاية و اشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم تأسيس جامعة الجلالة لتكون أول جامعة ذكية على الإطلاق على الأراضي المصرية تلتزم بنظام تعليم الجيل الرابع العالمي.

بالاضافة الي ذلك تم التعاون مع شركة ال جي لحلول الأعمال للعمل أيضاً على مشروع مستشفى الجلالة التعليمي الذي تم اطلاقه أغسطس الماضي.

وصُممت حلول تكييف الهواء المبرد Chillersمن إل جي بشكل خاص لتوفير تبريد فعال حتى لأكبر المباني والمرافق ، وهي مثالية للمرافق الصناعية مثل محطات الطاقة والمصانع وكذلك تبريد المناطق الكبيرة من المباني بأكملها.

وفي سياق متصل أوضح بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: “بفضل خبرتنا الطويلة في مثل هذه المشاريع ذات المستوى العالمي، نجحت حلول الأعمال من إل جي في توفير افضل حلول أنظمة الهواء التي تستجيب لوتيرة البناء السريعة واسعة النطاق لكل من جامعة و مستشفى الجلالة، ما يجعلنا نفخر بكوننا الشريك المفضل لجميع مراحل المشروع”.