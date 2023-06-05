«إل جي» تنضم لمبادرة عالمية للتحول إلى الطاقة المتجددة

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات اليوم الاثنين انها انضمت إلى RE100 وهي مبادرة عالمية للشركات تهدف إلى التحول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100% لتقليل آثار تغير المناخ المتفاقم، بحسب وكالة يونهاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت إل جي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية في العالم، في يوليو من العام الماضي بتشغيل عملياتها بالكامل باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100 % على مراحل، وهي 60% بحلول عام 2030، و90% بحلول عام 2040، و 100% بحلول عام 2050.

وفي مايو 2019، التزمت الشركة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من عملياتها العالمية بحلول عام 2030.

وكجزء من جهود الاستدامة، تقوم إل جي ببناء محطة للطاقة الشمسية في إل جي سمارت بارك، وهي قاعدة إنتاج في مدينة تشانغوون الجنوبية الشرقية، بالاشتراك مع شركة الطاقة المحلية جي إس إي بي إس، بهدف استكمال البناء في عام 2025.

وقالت إل جي إن المحطة اكتملت جزئيًا في ديسمبر، ودخلت حيز التشغيل بالفعل. وقالت الشركة أيضًا إنها تستخدم الكهرباء المنتجة ذاتيًا في مرافق التصنيع والمكاتب في سيئول وأمريكا الشمالية والهند.

تبنت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتصبح صديقة للبيئة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية على مبانيها، واستخدام اتفاقيات شراء الطاقة التي تسمح للشركات بشراء الكهرباء مباشرة من الموردين، واستخدام شهادات ائتمان الطاقة المتجددة والمشاركة في برنامج جرين بريميم في كوريا، وهو سوق إل جي المحلية لشراء الطاقة النظيفة مباشرة من شركة كوريا للطاقة الكهرباء.