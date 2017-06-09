إل جي تكشف عن هاتفين جديدين
وكالات:ذكرت صحيفة «إي تي نيوز» الكورية الجنوبية في تقرير جديد ان شركة «إل جي» ستكشف عن هاتفين جديدين من فئة G نهاية هذا الشهر، وذلك لدعم حضور هاتفها LG G6 داخل الأسواق المحلية في كوريا.وبحسب المصدر فإن الهاتفين الجديدين LG G6 Pro و LG G6 Plus سيتم إطلاقهما بشكل رسمي
وكالات:
ذكرت صحيفة «إي تي نيوز» الكورية الجنوبية في تقرير جديد ان شركة «إل جي» ستكشف عن هاتفين جديدين من فئة G نهاية هذا الشهر، وذلك لدعم حضور هاتفها LG G6 داخل الأسواق المحلية في كوريا.
وبحسب المصدر فإن الهاتفين الجديدين LG G6 Pro و LG G6 Plus سيتم إطلاقهما بشكل رسمي يوم 27 يونيو الجاري عبر شركات الاتصالات الكورية بأسعار تبدأ من 700 دولار لهاتف برو و890 دولارا لفئة البلس.
وحتى الآن لا يوجد تأكيدات عن نوع المعالج في هذه الهواتف ولكن من المنطقي أن يكون المعالج سناب دراغون 835 الغائب عن هاتف الشركة الرئيسي G6. وتعتزم إل جي إطلاق لون جديد باسم Optical Astro Black بالإضافة لخدمة الدفع الخاصة بالشركة LG Pay والتي تم تأجيل إطلاقها أكثر من مرة.