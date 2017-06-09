إل جي تكشف عن هاتفين جديدين

وكالات:ذكرت صحيفة «إي تي نيوز» الكورية الجنوبية في تقرير جديد ان شركة «إل جي» ستكشف عن هاتفين جديدين من فئة G نهاية هذا الشهر، وذلك لدعم حضور هاتفها LG G6 داخل الأسواق المحلية في كوريا.وبحسب المصدر فإن الهاتفين الجديدين LG G6 Pro و LG G6 Plus سيتم إطلاقهما بشكل رسمي

وكالات:



ذكرت صحيفة «إي تي نيوز» الكورية الجنوبية في تقرير جديد ان شركة «إل جي» ستكشف عن هاتفين جديدين من فئة G نهاية هذا الشهر، وذلك لدعم حضور هاتفها LG G6 داخل الأسواق المحلية في كوريا.

وبحسب المصدر فإن الهاتفين الجديدين LG G6 Pro و LG G6 Plus سيتم إطلاقهما بشكل رسمي يوم 27 يونيو الجاري عبر شركات الاتصالات الكورية بأسعار تبدأ من 700 دولار لهاتف برو و890 دولارا لفئة البلس.