«إل جي» تقسط أجهزة التكييفات وتنقية الهواء على 18 شهر بدون فائدة

طرحت شركة إل جي مصر الإلكترونيات بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية الـ 32 لتأسيسها في السوق المصرية مجموعة متنوعة من العروض على أجهزة الترفيه المنزلي، والأجهزة المنزلية، مع أقساط تصل إلى 18 شهرًا بفائدة 0٪ من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء.

تقدم إل جي عروض متنوعة على منتجات الترفيه بالإضافة إلى التركيبات المجانية لأجهزة التلفزيون مقاس 55 بوصة وأكبر في خلال 24 ساعة، والاشتراك المجاني في Watch It و Shahid و Anghami وخصم يصل إلى 45٪ على جهاز التحكم عن بعد الخاص بها.

بالاضافة الى هدايا خاصة لعملاء إل جي الذين يشترون بأكثر من 7000 جنيه مصري.تقدم إل جي قسيمة إضافية بنسبة 5٪ عند التسجيل في متجر علامة إل جي التجارية عبر الإنترنت، والذي يتميز بمجموعة واسعة من منتجات الترفيه المنزلي مثل تلفزيونات OLED و Nanocell و UHD و QNED ومنتجات AV بما في ذلك مكبرات الصوت Bluetooth ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت المحمولة، وسماعات الأذن.

بالإضافة إلى مكيفات الهواء Dualcool و Artcool وأجهزة تنقية الهواء، الغسالات وغيرها من الملحقات المنزلية بما في ذلك أجهزة التحكم عن بعد، وفلاتر لتنقية الهواء، وصواني الميكروويف الزجاجية، وفلاتر مياه الثلاجة، وفلتر المكنسة الكهربائية، ورفوف الثلاجة.

قال بيلي كيم ، المدير العام لشركة إل جي مصر: “نحن متحمسون للاحتفال بمرور 32 عامًا في مصر من خلال العروض الخاصة والتركيبات المجانية وتمويل المنتجات لجعل منتجاتنا في متناول الجميع وتقديم أكبر قيمة لعملائنا”. “عملاء إل جي المصريون يتمتعون بالذكاء التكنولوجي ومن المدهش أن نكون قادرين على تزويدهم بأحدث التقنيات التي تم إصدارها بأسعار معقولة مع عروضنا القيمة التي تحتفل بمرور 32 عامًا في السوق”.