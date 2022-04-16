«إل جي» تعقد شراكة مع «فاليو» لتقديم الأقساط من خلال متجر إل جي الإلكتروني

أعلنت شركة إل جي مصر، اليوم، أن متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت يقدم حاليًّا خيار التقسيط من خلال Valu لتسهيل تجربة الشراء للمستهلكين، بالإضافة إلى قسيمة ترحيب خاصة بخصم 5% عند التسجيل لأول مرة، والتي يمكن استخدامها عند أول عملية شراء، وهي متوفرة فقط من خلال متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت.

كما ستوفر “إل جي” لعملائها خدمة التوصيل المجاني، بما في ذلك جميع المحافظات والتركيب المجاني، كما أن الخروج متاح أيضًا باستخدام الدفع بالبطاقة.

قال بيلي كيم، مدير عام إل جي مصر: “نحن نمكّن المستهلكين من تحقيق المزيد من الإنجازات بجهدٍ أقل، وجعل حياتهم أفضل، من خلال متجر علامتنا التجارية عبر الإنترنت الذي يقدم حلًّا مناسبًا لتسوّق مجموعة واسعة من منتجات إل جي عبر الإنترنت وتسليمها وتركيبها مجانًا”.

جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عملت “إل جي” منذ إطلاقها في الأول من مارس 2021 على تحسين الموقع الإلكتروني لتزويد المستهلكين بأفضل تجربة مستخدم ممكنة،

وتشمل ميزات متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت محادثة مباشرة كل يوم ما عدا الجمعة من 9 صباحًا- 8 مساءً يتيح للعملاء الاتصال بوكلاء خدمة عملاء إل جي لأي استفسار يتعلق بالطلب أو استفسارات خدمة ما بعد البيع،

كما يسمح للعملاء بالاتصال بمستشاري المبيعات لمساعدتهم على شراء المنتج المناسب لاحتياجاتهم ومعرفة المزيد عن مواصفات المنتج، ومقارنتها بالنماذج الأخرى.

يضم متجر العلامة التجارية لشركة إل جي عبر الإنترنت مجموعة واسعة من منتجات الترفيه المنزلي مثل تليفزيونات OLED وNanocell وUHD وQNED من إل جي. نطاق منتجات AV بما في ذلك، مكبرات صوت Bluetooth، ومكبرات الصوت المحمولة، وسماعات الأذن.

بالإضافة إلى مجموعة من أجهزة التكييف وأجهزة تنقية الهواء، الغسالات وغيرها من الملحقات المنزلية، بما في ذلك أجهزة التحكم عن بُعد، وفلاتر لتنقية الهواء، وصواني زجاج الميكروويف، وفلاتر مياه الثلاجة، وفلتر المكنسة الكهربائية، ورفوف الثلاجة.