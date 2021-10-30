«إل جي» تطلق مسابقة للألعاب الإلكترونية على مدار شهر

أعلنت شركة إل جي مصر عن إطلاق مسابقة للألعاب الإلكترونية على مدار شهر، وذلك في متجري إل جي بمول كايروفيستيفال سيتي ومول العرب. وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين تتضمنان تحديًا أسبوعيًّا، على أن تكون البداية خلال الأسبوع الأول مع ألترا جير 240 HZ GOD speed، والتي يتوقع أن تحصل على أعلى رقم من التصفيات (مدته 48 ساعة)، فيما سيشهد الأسبوع الثاني تحدي Ultra Gear Game، والذي سيتم في أعقابه اختيار أفضل 10 مراكز (مدته 48 ساعة).

أما الأسبوع الثالث فهو خاص بالأداء العالمي لشاشات OLED، والتي سيتم اختيار أعلى Headshots (مدته 48 ساعة)، وأخيرًا الأسبوع الرابع وهو تحدي Life is Good وهو خاص بالـ”Survival winners“.

وسيحصل الفائز بالمسابقة على شاشة إل جي OLED C1 قياس 48 بوصة تضم كل الإمكانيات مثل معدل العرض 130 هيرتز لتجربة لعب أفضل وأفضل سلاسة وقدرة على تحسين إعدادات اللعب للتنقل بين تقنيات G-Sync وFree Sync للحصول على تجربة لعب أفضل.

وتتميز الشاشة إل جي OLED C1 بقدرة استجابتها التي لا تتعدى 1 مللي ثانية، وهو ما يجعلها قادرة على دعم خواص VRR ، ALLM وeARC التي تتوافق مع خواص HDMI 2.1، وهي خواص تتيح الفرصة لعرض المحتوى سريع الحركة بأعلى جودة ودقة ونقاء، فهذه الشاشة هي أفضل اختيار لمحبّي الألعاب الإلكترونية.

من جانبه أكد بيلي كيم، مدير عام إل جي مصر، قائلًا “إن إل جي تهدف إلى أن تصبح شركة تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الإنسان، وجزء من رؤيتنا عالميًّا هو دعم محبّي الألعاب الإلكترونية، وهو ما ينعكس في تقديم منتجات جديدة مثل OLED C1 وشاشات Ultra Gear Game ونحن منفتحون على المزيد من الاحتمالات”.