كشفت شركة إل جي مصر للإلكترونيات عن إطلاق خط إنتاجها لتكيفات 2022 بتقنية UVnano™ لأول مرة في مصر لتعقيم الوحدة الداخلية من البكتيريا والتخلص منها بنسبة 99.99٪. تظهر تقنية UVnano ™ من إل جي في طرازي S-Plus و ArtCool.

تتميز طرازات S-Plus و ArtCool من إل جي بتقنية البلازما لإزالة الروائح والفيروسات ومسببات الحساسية بنسبة 99.9٪، بالإضافة إلى ميزة ™ UVnano لتعقيم الوحدة الداخلية من البكتيريا والتخلص منها بنسبة 99.99 ٪.

تأتي الموديلات بفلتر مزدوج كخط دفاع أول ضد جزيئات الغبار بجميع الأحجام والأنواع. تعمل مكيفات الهواء بصوت هادئ تمامًا للوحدة الداخلية والخارجية عن طريق زيادة حجم الغرفة الداخلية بنسبة 25٪ أكبر بالإضافة إلى شاشة لا تعرض درجة حرارة التكييف والغرفة فحسب ، بل تعرض أيضًا استهلاك الكهرباء (في كيلووات).

وعلق بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر قائلاً: “نحن في إل جي حريصون على الاستفادة من أحدث التقنيات لعملائنا لتزويدهم بالأجهزة المنزلية التي تتناسب مع أسلوب حياتهم السريع. تتميز جميع مجموعة أجهزة التكييف الخاصة بنا لعام 2022 بميزة UVnano ™، من أجل تكييف منزلي مريح طوال العام، مع أداء من الدرجة الأولى عندما يتعلق الأمر بكفاءة الطاقة. تواصل إل جي تطوير تقنيات متقدمة للعناية بالهواء من أجل منزل أفضل ومستقبل أكثر استدامة “

تم اختبار أحدث طرازات إل جي في ألمانيا بواسطة معمل TUV لمدة 25000 ساعة، وهي مدعومة بضاغط DUAL Inverter Double Compressor ™ الشهير من الشركة، وهو ضاغط عاكس مزدوج متغير السرعة يعمل على نطاق عالٍ من تكييف الهواء من (10 هرتز إلى 120 هرتز) ؛ توفير تبريد أسرع بنسبة 30٪ ، مع توفير الطاقة بنسبة 60٪. مع غرفة داخلية أكبر بنسبة 25٪ للحصول على صوت هادئ تمامًا بالإضافة إلى ميزة التبريد السريع في وقت قياسي لجميع الطرز.

استخدمت إل جي أيضًا تقنية Smart ThinQ في مجموعة طرازات جديدة للسماح للمستخدمين بالتحكم في مكيف الهواء ومراقبته من أي مكان، داخل المنزل أو خارجه عبر تطبيق Smart ThinQ المتاح للهواتف الذكية على IOS و Android بالإضافة إلى التشخيص الذكي لاكتشاف الأعطال ومعرفة الحالة الكاملة للمكيف. يتمتع كلا الطرازين بسعة 1.5 و 2.25 و 3.0 حصان. يتميز Art cool بميزة بارد وساخن، ونموذج S-Plus ساخن فقط.