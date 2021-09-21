«إل جي» تطلق تليفزيون QNED Mini محليًا.. تعرف على مواصفاته

أعلنت إل جي مصر اليوم إطلاق التليفزيون الجديد “QNED Mini” المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة والمزودة بأعلى تقنيات الاضاءة الخلفية التي تم تطويرها لشاشات الـ” LED” الأصغر حجما وبها 28 ألف وحدة إضاءة LED أي ما يزيد بثلاثة أضعاف عن ما تزود به الشاشات العادية بالإضافة إلى زيادة مناطق التعتيم بمقدار ١٤ مرة عن شاشات الـLED العادية لتصل إلى 2400 منطقة في الشاشة الجديدة.

كما يحتوي QNED Mini LED على تقنية Quantum dot NanoCell Color وهي أعلى تقنية للألوان تجمع بين مادة ‏+NanoCell الجديدة ومادة Quantumdot في شاشة تلفزيون واحدة وهو ما يعطي نطاقًا أكبر من الألوان وتفاصيل ألوان لا مثيل لها في تلفزيونات الLED ، بينما توفر تقنية تعتيم القطعة مستويات أعلى من التحكم في مستويات الإضاءة الخلفية والألوان السوداء الأكثر عمقًا.

ويتميز تليفزيون ال جي QNED Mini LED الجديد بدقة نقاء صورته التي تدعم تقنية 8K بدقة 33 مليون بكسل وحاصلة على شهادة Real8K التي تؤكد أن الشاشة قد وصلت إلى مواصفات التصنيع المعتمدة من قبل CTA (جمعية تكنولوجيا المستهلك).

بالإضافة إلى شهادة تناسق الألوان بنسبة 100٪ من Intertek، التي تؤكد أنها تعطي درجات ألوان ثابتة بنسبة 100٪ من أي زاوية عرض ، حيث توفر تقنية Quantum dot NanoCell Color نطاقًا وحجمًا أكبر من الألوان بنسبة 100٪، والتليفزيون الجديد مدعم بتقنية ” AI sound pro “ وهي ميزة إضافية في تليفزيون ال جي QNED Mini LED الجديد لإعادة توزيع الصوت بدقة 5.1.2 قناة ، وضبط مستوى صوت التلفزيون تلقائيًا، ما يلغي التغييرات المفاجئة في مستوى الصوت عندما يغير المستخدم القنوات أو المحتوى المعروض من التطبيقات.

كما يقوم معالج a9 الذي ينتمي للجيل الرابع والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وال8K بتحديد أفضل وضع للصورة والصوت وتنقية الصورة من كل الضوضاء وتقديم توصيات بناءً على تفضيلات المشاهد لمنح تجربة مشاهدة لا مثيل لها مع جودة الصورة المثالية وتوزيع الصوت ، بالإضافة إلى ذلك ، يتوافق نظام التشغيل ThinQ AI مع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتيح للمستخدم التحكم في الأجهزة المنزلية المختلفة وهو يتوافق مع أنظمة تشغيل IOS . ومن بين أهم المميزات التي زودت بها الشاشة الجديدة هو الجيل الجديد من الماجيك ريموت كونترول الذي يجمع بين التصميم الانسيابي الجديد وسهولة الاستخدام من خلال الاوامر الصوتية باللغة العربية وأكثر من ٢٠ لغة أخرى ، هذا بجانب خاصية ( NFC ) التي تسهل عملية الاتصال بين التلفزيون الجديد وأجهزة التليفونات الذكية وتتيح نقل المحتوى من وإلى أجهزة التايفون الذكية بجانب التنقل بين القنوات من خلال التليفون المحمول.

ومن جانبه ، أكد بيلي كيم مدير عام ال جي مصر قائلا ” نحن نمنح عملائنا أفضل تجارب المشاهدة من خلال تقديم أحدث التقنيات الموجودة في شاشات ال جي ” QNED Mini LED “ المزودة بمعالج a9 الذي ينتمي للجيل الرابع والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وال8K الذي يحدد أفضل وضع للصورة والصوت ، إلى جانب تحديد طبقة الصوت الديناميكية وتحليل الصورة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ، هذا بجانب قدرة الشاشة الجديدة على منح المستخدمين القدرة على التحكم في الاجهزة المنزلية المختلفة بواسطة نظام التشغيل ThinQ AI ومميزات أخرى مثل AI Sound Pro للاستمتاع بصوت محيطي مميز وخاصية NFC التي تسهل الاتصال بالهواتف الذكية.

وتتمتع أيضا تلفزيونات ” QNED Mini LED ” بمجموعة من الإمكانات في جهاز واحد مثل ‏Game Optimizer التي تسهل على محبي الالعاب الاليكترونية إعداد أفضل خيارات الألعاب، كما تعمل خاصية “Game Genre “ على تحسين جودة الصورة بمجرد توصيل الألعاب بالتلفزيون عن طريق التعرف على 4 أنواع مختلفة من الألعاب: Standard و FPS و RPG و RTS.

كما تسهم خاصية “AI Game sound” الصوتية في تحسين المؤثرات الصوتية واستخدام صوتًا واضحًا محيطي لتجربة ألعاب أكثر إثارة، مع تقليل زمن انتقال الأوامر من أجهزة الألعاب إلى الشاشة ، كما تتوافق تقنيات HDR للألعاب (HGIG MODE)مع جميع أنظمة وأجهزة الألعاب لضمان حصول المستخدم على جميع تفاصيل يتم عرض المشاهد بغض النظر عن ظروف الإضاءة الخاصة بالمشهد سواء كانت عالية أو منخفضة.