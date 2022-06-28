إل جي تطلق تليفزيون «QNED Mini» المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إل جي مصر اليوم عن وصول تلفزيون QNED بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة الجديد إلى السوق المصري، بدقة 8K (7680 * 4320) مع 33 مليون بكسل وشهادة Real8K التي تؤكد أن الشاشة وصلت إلى مواصفات التصنيع المعتمدة من قبل CTA (جمعية تكنولوجيا المستهلك)، بالإضافة إلى شهادة تناسق الألوان بنسبة 100٪ من Intertek، والتي تؤكد أنها تمنح درجات ألوان ثابتة بنسبة 100٪ من أي زاوية عرض.

يجمع QNED بين مادة NanoCell + الجديدة مع مادة Quantumdot، و تطوير عدد مناطق التعتيم لتصبح 14 ضعفًا في شاشات LED لتصل إلى 2400 منطقة تعتيم.

يتميز QNED LED بمعالج α9/7 Gen5 AI 8K مع أعلى تقنية HDR ، Dolby Vision IQ، الذي يعمل على ضبط إعدادات الصورة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بناءً على نوع المحتوى المعروض، ومستويات الإضاءة المحيطة بالتلفزيون هي AI Brightness Control، إعطاء المستخدمين صورة مثالية متوافقة مع برامج المشاهدة التي تدعم التقنية. Dolby Vision مع AI Dynamic Tone Mapping & Scene Analysis يتم من خلالها تقسيم المشاهد المعروضة إلى مربعات صغيرة، لتحسين الضوضاء وإزالتها من كل مربع على حدة لإبراز جميع تفاصيل المشهد المعروض.

التليفزيون الجديد مدعوم بتقنية “AI sound pro” وتعد ميزة إضافية في تليفزيون ال جي QNED الجديد لإعادة توزيع الصوت بدقة 7.1.2 قناة، وضبط مستوى صوت التلفزيون تلقائيًا ، مما يلغي التغييرات المفاجئة في مستوى الصوت عندما يغير المستخدم القنوات أو المحتوى المعروض من التطبيقات .يحتويQNED على مجموعة من الإعدادات في مكان واحد ((Game Optimizer، مما يسهل على اللاعبين إعداد أفضل خيارات الألعاب.

كما تسهم خاصية “AI Game sound” الصوتية في تحسين المؤثرات الصوتية ، واستخدام صوتًا واضحًا محيطي لتجربة ألعاب أكثر إثارة، مع تقليل زمن انتقال الأوامر من أجهزة الألعاب إلى الشاشة.

ومن جانبه، أكد بيلي كيم مدير عام ال جي مصر قائلا “نحن نمنح عملائنا أفضل تجارب المشاهدة من خلال تقديم أحدث التقنيات الموجودة في شاشات ال جي “QNED LED” المزودة بمعالج α9/7 Gen5 AI 8k الذي ينتمي للجيل الرابع ، والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وال 8K الذي يحدد أفضل وضع للصورة والصوت، إلى جانب تحديد طبقة الصوت الديناميكية وتحليل الصورة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ، هذا بجانب قدرة الشاشة الجديدة على منح المستخدمين القدرة على التحكم في الاجهزة المنزلية المختلفة بواسطة نظام التشغيل ThinQ AI ومميزات أخرى مثل AI Sound Pro للاستمتاع بصوت محيطي مميز وخاصية NFC التي تسهل الاتصال بالهواتف الذكية.