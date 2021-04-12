اتصالات وتكنولوجيا

«إل جي» تطلق الجيل الجديد من أجهزة التكييف الإنفرتر

مزودة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء
المال - خاص 4:16 م, الأثنين, 12 أبريل 21 4:16 م, الأثنين, 12 أبريل 21

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أعلنت شركة “إل جي” عن إطلاق الموديلات الجديدة من أجهزة التكييف الموفرة للطاقة الكهربائية، المزودة بتقنيات ThinQ الذكية في مصر، وتضم التشكيلة الجديدة 4 موديلات جديدة هي ” STD 2021 ، ٍS-Plus ، ARTCOOL بالإضافة إلى التكييفات ذات القدرة الاستيعابية الكبيرة ” .

وتدعم الموديلات الجديدة المزودة بكومبريسور مزدوج يعمل بتقنية الإنفرتر الموفرة للطاقة مما يمنح عملائها القدرة على توفير 60 % من إستهلاك والتبريد بشكل أسرع بنسبة 30%عن الكومبريسور العادي، وأن الموديلات الجديدة تأتي بضمان 10 سنوات على الكومبريسور .

وقامت إل جي بتزويد الموديلات الجديدة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء ” Smart ThinQ ” فيما عدا الموديل ” STD 2021 ” بما يتيح لعملائها الفرصة للتحكم ومراقبة التكييف من خلال شبكة الإنترنت اللاسلكي ” الواي فاي ” في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق على هواتفهم المحمولة .

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كما يمكن للمستخدمين تلقي التنبيهات الخاصة بضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالجهاز، والتحكم في عدد من أجهزة المنزل الأخرى عبر تقنية الذكاء الإصطناعي “ThinQ ” ، كما ستمنح الموديلات الجديدة طبقة حماية خاصة لحمايتها من الصدأ والتأكسد.

ومن جانبه ، علق بيلي كيم، مدير عام إل جي مصر على الطرح الجديد قائلا: “نحن في إل جي نحرص على تزويد منتجاتنا بأحدث التقنيات لتقديمها إلى عملائنا لتزويدهم بالأجهزة المنزلية القادرة على مواكبة أسلوب حياتهم السريع، والتشكيلة الجديدة من موديلات أجهزة التكييف لعام 2021 تركز في الأساس على الأداء،و توفير الطاقة والحفاظ على صحة المستخدمين، فهدفنا هو تقديم أفضل الحلول الخاصة بأجهزة التكييف لعملائنا من خلال مجموعة قوية من المنتجات المدعمة بخدمات ما بعد البيع الفعالة.

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ومن بين أهم مزايا كومبرسور الإنفرتر المزدوج في موديلات التكييفات الجديدة التبريد السريع، والفاعلية المتزايدة، وانخفاض مستويات الضوضاء والاهتزازات الصادرة عن الأجهزة، بجانب التحكم في سرعة الكومبريسور للحفاظ على المستويات المطلوبة لدرجة الحرارة وتوفير الطاقة والكهرباء.

وستزود الموديلات الجديدة بشفرات ذهبية ” Gold Fin™” والبلازماستر أيونيزر حيث تعمل الشفرات الذهبية على التأكيد على قدرة المكثف على مقاومة التأكسد وإطالة عمر المبادل الحراري لفترات أطول، بينما يسهم البلازماستر أيونيزر في الحد من الجسيمات العالقة في الجو من خلال تحميل الهواء المار من خلال جهاز التكييف بأكثر من 3 ملايين أيون، وأثبتت التجربة قدرة الأيونيزر في القضاء على 99 % من البكتريا العالقة خلال 60 دقيقة.

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وستأتي تكييفات إل جي ” STD 2021 ” بثلاث سعات مختلفة هي 1،5 و 2،25 و3 أحصنة سواء تبريد فقط أو تبريد وتسخين ، كما ستطرح موديلات S-Plus بنفس السعات ولكن تبريد فقط بينما ستأتي موديلات ARTCOOL بنفس السعات وستكون تبريد وتسخين ، أما بالنسبة لمجموعة الطرازات ذات السعة الكبيرة ، فستتوفر في 4 حصان و5 حصان في شكل تبريد / تسخين.

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بقلم المال - خاص

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