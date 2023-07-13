«إل جي» تطرح أول تلفزيون لاسلكي من نوع OLED في العالم

طرحت شركة إل جي للإلكترونيات اليوم الخميس أول تلفزيون OLED لاسلكي في العالم ، فى الأسواق المحلية فى كوريا، بحسب وكالة يونهاب.

وكشفت إل جي النقاب عن جهاز ( LG Signature OLED M ) بمقاس 97 بوصة خلال معرض CES 2023 في لاس فيجاس في يناير ، والذي لفت الانتباه على الفور لتصميمه الخالي من المتاعب الذي أزال جميع الأسلاك باستثناء مفتاح التشغيل في خلفه.

وقالت الشركة إن تلفزيون OLED الجديد يأتي مع صندوق إرسال بتوصيل صفر الذي يرسل إشارات الفيديو والصوت ، بدقة تصل إلى 4K ومعدل تحديث 120 هرتز ، لاسلكيًا إلى الشاشة.

يمكن وضع الصندوق على شكل مكعب على بعد 10 أمتار ولا يزال ينقل البيانات بسلاسة إلى ما وصفته LG بأنه “أول تلفزيون استهلاكي في العالم مزود بتقنية التوصيل الصفري ( Zero Connect).”

وقالت الشركة إنها طورت خوارزمية تساعد في تقليل أخطاء الإرسال أو الاضطرابات وتحدد مسار الإرسال الأمثل للإشارات.

ويسمح النموذج بمرونة أكبر في ترتيب الأدوات وتصميم المنازل وخلق بيئة مشاهدة أنظف مع عدم وجود أسلاك متشابكة تلتف حول المنزل ، وفقًا للشركة.

وقالت الشركة إن الجهاز الجديد كان ممكنًا بفضل تقنيات أوليد للشركة والدراية الفنية التي بنتها على مدار العقد الماضي.

وإنه خامس سيجناتشور أوليد من ال جي منذ انتاجه لأول مرة في عام 2016. وفي عام 2020 ، تم إصدار سيجناتشور أوليد أر(Signature OLED R) كأول تلفزيون قابل للطي في العالم.

الطلبات المسبقة متاحة من اليوم الخميس والشحن سيبدأ الخميس القادم في كوريا الجنوبية.