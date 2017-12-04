إل جي تستهدف 220 مليون دولار صادرات بنهاية العام

محمود جمال وسمية كمال تستهدف إل جي للإلكترونيات الوصول بحجم صادراتها إلى 220 مليون دولار بنهاية العام المالي الحالي. قال دون كواك الرئيس التتفيذي للشركة،إن الشركة توجه 30% من إنتاج مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان للسوق المحلية؛ فيما تصدر 70% من الإنتاج بواقع مليون جهاز تليفزيون، و50 ألف غسالة أوتوما

محمود جمال وسمية كمال

تستهدف إل جي للإلكترونيات الوصول بحجم صادراتها إلى 220 مليون دولار بنهاية العام المالي الحالي.

قال دون كواك الرئيس التتفيذي للشركة،إن الشركة توجه 30% من إنتاج مصنعها بمنطقة العاشر من رمضان للسوق المحلية؛ فيما تصدر 70% من الإنتاج بواقع مليون جهاز تليفزيون، و50 ألف غسالة أوتوماتيك سنوياً.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة على هامش اليوم الثاني من معرض كايرو آي سي تي 2017.

وأوضح، أن الشركة تخصص 70% من إنتاج مصنعها بالعاشر للتصدير.

وأشار إلى أن استراتيجية إل جي خلال العام المقبل تستهدف زيادة الصادرات وعدد المنتجات المصنعة محليا؛ مضيفا أنها تصدر للأسواق العربية والافريقية منها دول الكوميسا والعراق والسعودية والخليج وليبيا وتونس وكينيا.

وارجع السبب وراء تراجع مبيعات الشركة في مصر خلال العام الحالي إلى انخفاض القوه الشرائية للمستهلكين للنصف بعد التعويم.

وتوقع زياده مبيعات أجهزة الغسالات الأوتوماتيك للضعف خلال العام المقبل؛ منوها أن إضافة أي خطوط إنتاج جديدة بالمصنع يعتمد علي ظروف السوق واستقرار المناخ الاقتصادي.

وكشف عن امتلاك الشركة 3 مراكز لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني بجانب التعاون مع نحو 100 شريك عمل.

وعلى صعيد آخر أكد أن ال جي مصر مازالت تدرس جدوي الاستثمار في تصنيع الهواتف المحمولة بمصر.

ولفت إلى أن حجم استثمارات الشركة بمصر وصل الي 250 مليون دولار منها 80 مليونا تم ضخها خلال العام الحالي كزيادة في رأس المال.

كما أضاف أنها نجحت في تنفيذ 95% من خطتها التصديرية المستهدفة حتى الآن، وذلك بعد ارتفاع حجم صادراتها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 45% على أساس سنوي.

وافتتح وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، في 15 يوليو 2017، خط إنتاج الغسالات الجديد في مصنع شركة ال جي للإلكترونيات في مدينة العاشر من رمضان.