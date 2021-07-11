استثمار

«إل جي» تستثمر 13 مليار دولار فى بطاريات السيارات الكهربائية بالسوق المحلية

إل جي للكيماويات" والشركة المملوكة لها بالكامل "إل جي لحلول الطاقة" توسعان الإنفاق على البحث و التطوير
أحمد فراج 11:44 ص, الأحد, 11 يوليو 21 11:44 ص, الأحد, 11 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مجموعة “إل جي” أن وحداتها الفرعية لتصنيع البطاريات والكيماويات ستستثمر 15.1 تريليون وون (13.1 مليار دولار أمريكي) في كوريا الجنوبية حتى عام 2030، لتطوير الجيل التالي من تكنولوجيا البطاريات وتوسيع سلسلة التوريد المحلية، لترسيخ ريادتها لقطاع البطاريات، بحسب وكالة يونهاب.

“إل جي للكيماويات”  والشركة المملوكة لها بالكامل “إل جي لحلول الطاقة” توسعان الإنفاق على البحث و التطوير

وقالت “إل جي” إن شركة “إل جي للكيماويات”  والشركة المملوكة لها بالكامل “إل جي لحلول الطاقة” ستوسعان الإنفاق على البحث و التطوير وقدرة التصنيع المحلية للبطاريات والمواد ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تخلق 8,000 وظيفة جديدة في تلك المجالات.

وبموجب الخطة، ستستثمر “إل جي لحلول الطاقة” 12.4 تريليون وون في تطوير الجيل التالي من تكنولوجيا البطاريات وتوسيع الطاقة الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية.

وتخطط “إل جي للكيماويات” لضخ 2.7 تريليون وون في تطوير مواد البطاريات المتطورة وزيادة قدرة التصنيع المحلية، من أجل تأمين إمدادات ثابتة لمواد البطاريات.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي يبحث مع 3 شركات تصميم محطات المعالجة وتصنيع معداتها 

وكشفت “إل جي” عن خطتها الاستثمارية الواسعة النطاق تماشيا مع إعلان الحكومة عن مخططها لما يسمى بـ “الكي-بطاريات”، على غرار “الكي-بوب”، والذي يهدف إلى تعزيز أعمال البطاريات القابلة لإعادة الشحن، من خلال توسيع الإنفاق على البحث والتطوير وتقديم الحوافز الضريبية.”

“إل جي” لحلول الطاقة ثاني مزود للبطاريات في العالم

وقالت شركة “إل جي لحلول الطاقة”، ثاني مزود للبطاريات في العالم، إنها حصلت حتى الآن على طلبيات لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 180 تريليون وون من شركات صناعة السيارات العالمية، وسوف تعزز ريادتها لذلك القطاع بمزيد من الاستثمارات.

وتعد الشركة موردًا رئيسيًّا للبطاريات لجميع شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى تقريبًا.

 ومن بينها شركة “تسلا” و”جنرال موتورز” و”فورد” و”رينو” و”فولفو” و”فولكس فاجن”، بالإضافة إلى أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وهما “هيونداي موتور” و”كيا موتورز”.

وقالت الشركة أيضا إنها ستعمل على تحديث عملية التصنيع في مصنعها في منطقة “أوتشانغ” الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب سول، لجعله «المصنع الذكي» الرائد بحلول عام 2023، وتطبيق المعرفة العملية المكتسبة فيه في المصانع الأخرى.

اقرأ أيضا  «المصرية لشباب الأعمال» توقع بروتوكولي تعاون مع «القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة»

كما أكدت الشركة أنها ستدرب متخصصي البطاريات وستوسع التعاون مع موردي المواد المحليين، لإنشاء نظام بيئي مستدام لصناعة البطاريات.

“إل جي” لحلول الطاقة تكمل توريد نظام البطاريات الخاص بها إلى أكبر نظام تخزين للطاقة (ESS) في العالم

وفى الشهر الماضى، قالت شركة إل جي لحلول الطاقة إنها أكملت توريد نظام البطاريات الخاص بها إلى أكبر نظام تخزين للطاقة (ESS) في العالم، تم طرحه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وقالت “إل جي” لحلول الطاقة إن بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها تعمل الآن في منشأة ESS التابعة لشركة فيسترا للطاقة الأمريكية بسعة 1.2 جيجاوات في الساعة (GWh) في كاليفورنيا.

وفي ديسمبر الماضى، ربطت فيسترا منشأة ESS بموقع محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية ذات الدورة المركبة بقدرة 1,020 ميجاوات في مقاطعة مونتيري في كاليفورنيا.

اقرأ أيضا  «اتحاد الغرف» : تم تدريب 21 ألفا و770 عاملا بالسياحة خلال عامين

ويتم استخدام نظام تخزين البطارية لامتصاص الطاقة الزائدة الناتجة عن الموارد المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ووضعها على الشبكة في أوقات الذروة.

وقالت إل جي لحلول الطاقة إن أكبر مشروع لـ ESS في العالم استخدم أكثر من 4,500 رف بطارية مكدسة، كل منها يحتوي على 22 وحدة بطارية فردية، تم تجميعها مسبقا في مصنعها قبل الشحن لتقليل وقت البناء وتكاليف التركيب.

وأضافت الشركة الكورية أنها تتوقع الفوز بعقود إضافية لـ ESS في أكبر سوق في العالم حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بشكل أكبر بموجب سياسات إدارة جو بايدن الصديقة للبيئة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة ومصنع «كيما 2»

عصام عميرة 11:47 ص, الأحد, 11 يوليو 21

رحلة تطور «السويدى إليكتريك» من شركة أدوات كهربائية إلى عملاق صناعى ومحاور المستقبل

أحمد علي 11:12 ص, الأحد, 11 يوليو 21

مصر تسلمت 407 عربات ركاب سكة حديد من روسيا والمجر

سمر السيد 7:58 ص, الأحد, 11 يوليو 21

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع 3 شركات تصميم محطات المعالجة وتصنيع معداتها 

أحمد اللاهوني 2:48 م, الجمعة, 9 يوليو 21

«البيئة» تنظم ورشة عمل لآليات دمج التنوع البيولوجى فى قطاع التخطيط العمرانى

عصام عميرة 2:39 م, الجمعة, 9 يوليو 21

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: مناخ الاستثمار في مصر تحسن وقانون الصكوك نقلة كبيرة

أحمد عاشور 6:49 م, الخميس, 8 يوليو 21