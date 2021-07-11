«إل جي» تستثمر 13 مليار دولار فى بطاريات السيارات الكهربائية بالسوق المحلية

إل جي للكيماويات" والشركة المملوكة لها بالكامل "إل جي لحلول الطاقة" توسعان الإنفاق على البحث و التطوير

أعلنت مجموعة “إل جي” أن وحداتها الفرعية لتصنيع البطاريات والكيماويات ستستثمر 15.1 تريليون وون (13.1 مليار دولار أمريكي) في كوريا الجنوبية حتى عام 2030، لتطوير الجيل التالي من تكنولوجيا البطاريات وتوسيع سلسلة التوريد المحلية، لترسيخ ريادتها لقطاع البطاريات، بحسب وكالة يونهاب.

“إل جي للكيماويات” والشركة المملوكة لها بالكامل “إل جي لحلول الطاقة” توسعان الإنفاق على البحث و التطوير

وقالت “إل جي” إن شركة “إل جي للكيماويات” والشركة المملوكة لها بالكامل “إل جي لحلول الطاقة” ستوسعان الإنفاق على البحث و التطوير وقدرة التصنيع المحلية للبطاريات والمواد ذات الصلة، والتي من المتوقع أن تخلق 8,000 وظيفة جديدة في تلك المجالات.

وبموجب الخطة، ستستثمر “إل جي لحلول الطاقة” 12.4 تريليون وون في تطوير الجيل التالي من تكنولوجيا البطاريات وتوسيع الطاقة الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية.

وتخطط “إل جي للكيماويات” لضخ 2.7 تريليون وون في تطوير مواد البطاريات المتطورة وزيادة قدرة التصنيع المحلية، من أجل تأمين إمدادات ثابتة لمواد البطاريات.

وكشفت “إل جي” عن خطتها الاستثمارية الواسعة النطاق تماشيا مع إعلان الحكومة عن مخططها لما يسمى بـ “الكي-بطاريات”، على غرار “الكي-بوب”، والذي يهدف إلى تعزيز أعمال البطاريات القابلة لإعادة الشحن، من خلال توسيع الإنفاق على البحث والتطوير وتقديم الحوافز الضريبية.”

“إل جي” لحلول الطاقة ثاني مزود للبطاريات في العالم

وقالت شركة “إل جي لحلول الطاقة”، ثاني مزود للبطاريات في العالم، إنها حصلت حتى الآن على طلبيات لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 180 تريليون وون من شركات صناعة السيارات العالمية، وسوف تعزز ريادتها لذلك القطاع بمزيد من الاستثمارات.

وتعد الشركة موردًا رئيسيًّا للبطاريات لجميع شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى تقريبًا.

ومن بينها شركة “تسلا” و”جنرال موتورز” و”فورد” و”رينو” و”فولفو” و”فولكس فاجن”، بالإضافة إلى أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وهما “هيونداي موتور” و”كيا موتورز”.

وقالت الشركة أيضا إنها ستعمل على تحديث عملية التصنيع في مصنعها في منطقة “أوتشانغ” الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب سول، لجعله «المصنع الذكي» الرائد بحلول عام 2023، وتطبيق المعرفة العملية المكتسبة فيه في المصانع الأخرى.

كما أكدت الشركة أنها ستدرب متخصصي البطاريات وستوسع التعاون مع موردي المواد المحليين، لإنشاء نظام بيئي مستدام لصناعة البطاريات.

“إل جي” لحلول الطاقة تكمل توريد نظام البطاريات الخاص بها إلى أكبر نظام تخزين للطاقة (ESS) في العالم

وفى الشهر الماضى، قالت شركة إل جي لحلول الطاقة إنها أكملت توريد نظام البطاريات الخاص بها إلى أكبر نظام تخزين للطاقة (ESS) في العالم، تم طرحه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وقالت “إل جي” لحلول الطاقة إن بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها تعمل الآن في منشأة ESS التابعة لشركة فيسترا للطاقة الأمريكية بسعة 1.2 جيجاوات في الساعة (GWh) في كاليفورنيا.

وفي ديسمبر الماضى، ربطت فيسترا منشأة ESS بموقع محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية ذات الدورة المركبة بقدرة 1,020 ميجاوات في مقاطعة مونتيري في كاليفورنيا.

ويتم استخدام نظام تخزين البطارية لامتصاص الطاقة الزائدة الناتجة عن الموارد المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ووضعها على الشبكة في أوقات الذروة.

وقالت إل جي لحلول الطاقة إن أكبر مشروع لـ ESS في العالم استخدم أكثر من 4,500 رف بطارية مكدسة، كل منها يحتوي على 22 وحدة بطارية فردية، تم تجميعها مسبقا في مصنعها قبل الشحن لتقليل وقت البناء وتكاليف التركيب.

وأضافت الشركة الكورية أنها تتوقع الفوز بعقود إضافية لـ ESS في أكبر سوق في العالم حيث من المتوقع أن ينمو الطلب بشكل أكبر بموجب سياسات إدارة جو بايدن الصديقة للبيئة.