إل جي تستأنف بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في كندا

قالت شركة إل جي لحلول الطاقة اليوم الخميس إن مشروعها المشترك مع شركة ستيلانتس قد توصل إلى اتفاقية مع الحكومة الكندية بشأن شروط الإعانات لبناء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في أونتاريو، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركتان إنهما قررتا استئناف بناء منشأة تصنيع وحدات البطاريات في مدينة وندسور على الفور بموجب الاتفاقية.

وجاءت الصفقة بعد حوالي شهرين من تعليقهما لجزء من المشروع بسبب تأخير من جانب الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية الكندية في تحديد شروط الحوافز كما وعدت لتكون على قدم المساواة مع قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) الذي يوفر ائتمانات ضريبية تصل إلى 7,500 دولار أمريكي لمشتري المركبات الكهربائية المجمعة في أمريكا الشمالية فقط.

وقال مارك ستيوارت، مدير العمليات في ستيلانتس لأمريكا الشمالية، في بيان: “يسعدنا أن الحكومة الفيدرالية، بدعم من حكومة المقاطعة، قد عادت وأوفت بالتزامها بتهيئة الملعب مع قانون خفض التضخم. أدى هذا الجهد الجماعي إلى إتمام الصفقة، ونستأنف الآن البناء في الموقع في وندسور”.

وقال كيم دونغ-ميونغ، رئيس قسم بطاريات السيارات المتطورة في شركة إل جي لحلول الطاقة: “يسعدنا المضي قدما أخيرا في بناء أول مصنع رئيسي للبطاريات في البلاد وأن نكون جزءا مركزيا من النظام البيئي المحلي للبطاريات”.

في مايو، قالت إل جي لحلول الطاقة وستيلانتس إنهما أوقفتا بناء مصنع وحدات البطاريات وسط مساومة واضحة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات الكندية حول من يجب أن يدفع المزيد من الحوافز.

بينما كان مصنع خلايا البطاريات لا يزال قيد الإنشاء، فإن القرار بإيقاف مشروع مشترك بقيمة أكثر من 4.8 تريليونات وون (3.6 مليارات دولار أمريكي) بين ثاني أكبر منتج للبطاريات في العالم ورابع أكبر صانع للسيارات.

وكانت إل جي لحلول الطاقة وستيلانتس قد أطلقا مشروعهما المشترك “نكستستار انيرجي” في مارس من العام الماضي لبناء مصنع لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 45 جيجاوات ساعة.

يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء مصنع أونتاريو في النصف الأول من عام 2024.