«إل جي» تدعم وحدة مصر الخير والشوربجي للغسيل الكلوى بـ 10 أجهزة تنقية هواء

قامت إل جي مصر بزيارة لوحدة مصر الخير والشوربجي للغسيل الكلوى في محافظة البحيرة ، وسلمت 10 من أكثر منتجاتها تقدمًا في مجال تنقية الهواء”PuriCare 360″ ، والذي يأتي كجزء من الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر وتزويد المراكز الطبية المتميزة بالتقنيات اللازمة ، لتكون قادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية اللازمة للمرضى في جميع محافظات مصر.

‏‎وصرح مدير إدارة التسويق لشركة “إل جي مصر” محمد الجداوي ” بأن الشركة التزمت بألا تدخر جهدًا لتنفيذ تعاونها مع مؤسسة “مصر الخير” ووضع الاستراتيجية المستهدفة قيد التنفيذ مع إعطاء الأولوية الأولى لتوفير رعاية بأعلى جودة للمستفيدين في كل المؤسسات التي تتبع مؤسسة “مصر الخير” في القطاعات الرئيسية الثلاثة كلها، الرعاية الصحية والتعليم والتضامن الاجتماعي”.

‏‎ومن جانبها صرحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة “مصر الخير“ بأن التعاون مع شركة “ال جي مصر” بعدد ١٠ أجهزة تنقية هواء حديثة حيث تعد أجهزة تقنية الهواء من الأجهزة الهامة في المستشفيات والمراكز الطبية وبالأخص مع انتشار الأتربة والفيروسات المنقولة بالهواء للحد من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

وأضافت أنه سبق أن قامت شركة “ال جي مصر” في دعم مركزي أورام الفيوم وبلال بن رباح بعدد ١٠ أجهزة تنقية هواء حديثة أيضا ليصل عدد الأجهزة إلى ٢٠ جهازا الأمر الذي يعكس قوة دعم الشركة في مجال الخدمات الصحية.

وأوضحت أن العنصر المهم في الشراكة هي المسئولية المجتمعية لكلا الشريكين الشركة والمؤسسة معربة عن تطلعها لاستمرار الشراكة من أجل خدمة مجتمعنا.