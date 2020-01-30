«إل جي» تتكبد خسارة قدرها 717 مليون دولار بالربع الأخير

أعلنت شركة إل جي للإلكترونيات عن تكبدها خسارة بقيمة 849.8 مليار وون (717 مليون دولار)، خلال الربع الأخير من 2019، مقارنة بـ80.7 مليار وون خسارة فى الربع ذاته من العام السابق.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن الأرباح التشغيلية للشركة قفزت 34.5% على أساس سنوي لتصل إلى 101.8 مليار وون في الربع الأخير، ومع ذلك يمثل هذا الارتفاع في الأرباح انخفاضا بنسبة 87% مقارنة بالربع الذي سبقه.

وارتفعت المبيعات بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتبلغ 16 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

وبشكل عام، انخفض صافي دخل إل جي بنسبة 87.8% على أساس سنوي إلى 179.9 مليار وون.

وتراجعت الأرباح الشتغيلية بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتبلغ 2.4 تريليون وون.

إلا أن المبيعات ارتفعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 62.3 تريليون وون.

وقالت “إل جي” إن علاقتها بأسهم شركة إل جي للشاشات أضرت بصافي الربح، وتمتلك الشركة 37.9% من أسهم الشركة الرائدة فى صناعة الشاشات.

وتعاني إل جي للشاشات التي من المتوقع أن تعلن عن أرباح الربع الرابع قريبًا، من انخفاض أسعار الشاشات.

توقعات بتكبد إل جى للشاشات خسارة تزيد عن تريليون وون

ويتوقع الخبراء تكبد الشركة لخسارة تزيد عن تريليون وون في 2019.

وسجلت وحدة الأجهزة المحمولة خسارة بقيمة 332.2 مليار وون في الربع الأخير مقارنة بـ318.5 مليار وون في العام الذي سبقه.

وانخفضت مبيعات هذه الوحدة بنسبة 21.2% لتصل إلى 1.3 تريليون وون.

وبالنسبة لعام 2019، سجلت هذه الوحدة مبيعات بقيمة 5.9 تريليون وون بانخفاض من 7.9 تريليون في عام 2018.

وارتفعت الخسارة التشغيلية لتصل إلى 1.01 تريليون وون، بارتفاع من 789 مليار في 2018.

ويقول المحللون إن إل جي للإلكترونيات باعت 29 مليون هاتف ذكي في 2019، بانخفاض 28% مقارنة بعام سابق.

وسجلت وحدة أعمال الترفيه المنزلي التابعة للشركة، التي تدير منتجات التليفزيون مبيعات بقيمة 4.59 تريليون وون في الربع الرابع.

وذلك دون تغير نسبي مقارنة بالعام السابق، ولكن انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 110 مليار وون في الفترة المذكورة.

الأمر الذى يعزى إلى زيادة التكاليف التسويقية.