«إل جي» إلكترونيكس تفوز بجائزة الابتكار فى شاشات عرض السيارات من رينو الفرنسية

تعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها إل جي إلكترونيكس على جائزة مورد من رينو

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، أنها فازت بجائزة من من شركة رينو إس إيه الفرنسية لصناعة السيارات، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى توسيع وجودها في أعمال مكونات السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

إل جي إلكترونيكس تلقت جائزة الابتكار ضمن جوائز رينو للموردين لهذا العام

وتلقت إل جي إلكترونيكس جائزة الابتكار ضمن جوائز رينو للموردين لهذا العام عن منتجاتها الخاصة بشاشات عرض السيارات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها إل جي إلكترونيكس على جائزة مورد من رينو بعد عامي 2014 و2017.

وأثنت رينو على شاشة عرض المعلومات المركزية “سي أي دي” (CID) مقاس 9.3 بوصة من إل جي، والتي توفر رؤية وتصميم عاليي الجودة للمستخدمين للاستمتاع بأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة.

إل جى إلكترونيكس تقدم شاشات عرض سي أي دي لسيارات رينو الشهيرة مثل “كليو وكابتشر وأركانا”

وتقدم إل جى إلكترونيكس شاشات عرض سي أي دي لسيارات رينو الشهيرة مثل: كليو، وكابتشر، وأركانا وسياراتها الكهربائية زوي.

وتلقت إل جي في السابق جوائز مماثلة من شركات صناعة السيارات العالمية بما يشمل مجموعة هيونداي موتور ومجموعة دايملر للسيارات وجنرال موتور.

وتحاول إل جي تطوير أداء أعمالها في حلول مكونات السيارات “في إس”(VS) في ظل جائحة كورونا.

وسجلت وحدة “في إس” (حلول مكونات المركبات) التابعة لإل جي مبيعات تبلغ 1.66 تريليون وون (1.39 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، ارتفاعا بـ 23.5% مقارنة بعام سابق، بيد أنها شهدت ارتفاعا في خسارتها التشغيلية من 60.2 مليار وون إلى 66.2 مليار وون في نفس الفترة.

إل جي حققت أفضل أداء لها في الربع الثالث من العام الحالى

يذكر أن شركة إل جي إلكترونيكس حققت أفضل أداء لها في الربع الثالث من العام الحالى، حيث سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية ومبيعات تبلغ قيمتهما ما يقرب من تريليون وون ( 811 مليون دولار) و17 تريليون وون على التوالي.

وقالت إل جي إلى إن أداءها القوي في الربع الثالث من العام الحالى يرجع إلى زيادة مبيعات أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية بشكل أكبر من المتوقع، نتيجة ارتفاع طلب الأشخاص على تلك الأجهزة وسط زيادة أوقات البقاء بالمنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، أن أرباحها التشغيلية بلغت 959 مليار وون، بزيادة قدرها 22% عن الربع الثالث من العام الماضي.

ووصلت مبيعات إل جي في الربع الثالث إلى 16.9196 تريليون وون، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات إل جي في قسم الأجهزة المنزلية وحلول الهواء نحو 6.2 ترليون وون، بزيادة 15.5% على أساس سنوي.

وسجل قسم الترفيه المنزلي التابع للشركة، والذي يتضمن التلفزيونات ذات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء “أوليد” (OLED)، مبيعاتٍ بلغت 3.67 تريليون وون في الربع الثالث، بزيادة 14.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، تشهد أعمال الهاتف المحمول للشركة أداء ضعيفًا، مسجلة خسارة تشغيلية بلغت 148.4 مليار وون في الربع الثالث، وقد ظلت أعمال الهاتف المحمول للشركة في تراجع منذ الربع الثاني من عام 2015.