بورصة وشركات

«إل جي» إلكترونيكس تفوز بجائزة الابتكار فى شاشات عرض السيارات من رينو الفرنسية

تعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها إل جي إلكترونيكس على جائزة مورد من رينو
أحمد فراج 12:18 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 12:18 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، أنها فازت بجائزة من من شركة رينو إس إيه الفرنسية لصناعة السيارات، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى توسيع وجودها في أعمال مكونات السيارات، بحسب وكالة يونهاب.

إل جي إلكترونيكس تلقت جائزة الابتكار ضمن جوائز رينو للموردين لهذا العام

وتلقت إل جي إلكترونيكس جائزة الابتكار ضمن جوائز رينو للموردين لهذا العام عن منتجاتها الخاصة بشاشات عرض السيارات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها إل جي إلكترونيكس على جائزة مورد من رينو بعد عامي 2014 و2017.

وأثنت رينو على شاشة عرض المعلومات المركزية “سي أي دي” (CID) مقاس 9.3 بوصة من إل جي، والتي توفر رؤية وتصميم عاليي الجودة للمستخدمين للاستمتاع بأنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة.

اقرأ أيضا  «برايم القابضة» تقبل استقالة «صميم» وتفصح عن نتائج الأعمال

إل جى إلكترونيكس تقدم شاشات عرض سي أي دي لسيارات رينو الشهيرة مثل “كليو وكابتشر وأركانا”

وتقدم إل جى إلكترونيكس شاشات عرض سي أي دي لسيارات رينو الشهيرة مثل: كليو، وكابتشر، وأركانا وسياراتها الكهربائية زوي.

وتلقت إل جي في السابق جوائز مماثلة من شركات صناعة السيارات العالمية بما يشمل مجموعة هيونداي موتور ومجموعة دايملر للسيارات وجنرال موتور.

وتحاول إل جي تطوير أداء أعمالها في حلول مكونات السيارات “في إس”(VS) في ظل جائحة كورونا.

وسجلت وحدة “في إس” (حلول مكونات المركبات) التابعة لإل جي مبيعات تبلغ 1.66 تريليون وون (1.39 مليار دولار) في الربع الثالث من العام، ارتفاعا بـ 23.5% مقارنة بعام سابق، بيد أنها شهدت ارتفاعا في خسارتها التشغيلية من 60.2 مليار وون إلى 66.2 مليار وون في نفس الفترة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق أسبوعًا متأرجحًا على أداء صاعد لمؤشراتها

إل جي حققت أفضل أداء لها في الربع الثالث من العام الحالى

يذكر أن شركة إل جي إلكترونيكس حققت أفضل أداء لها في الربع الثالث من العام الحالى، حيث سجلت الشركة أرباحًا تشغيلية ومبيعات تبلغ قيمتهما ما يقرب من تريليون وون  ( 811 مليون دولار)  و17 تريليون وون على التوالي.

وقالت إل جي إلى إن أداءها القوي في الربع الثالث من العام الحالى يرجع إلى زيادة مبيعات أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية بشكل أكبر من المتوقع، نتيجة ارتفاع طلب الأشخاص على تلك الأجهزة وسط زيادة أوقات البقاء بالمنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

اقرأ أيضا  «فاروس» توصي بزيادة الأوزان على سهم «القاهرة للاستثمار» استناداً لخطط التوسع

وأعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، أن أرباحها التشغيلية بلغت 959 مليار وون، بزيادة قدرها 22% عن الربع الثالث من العام الماضي.

ووصلت مبيعات إل جي في الربع الثالث إلى 16.9196 تريليون وون، بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مبيعات إل جي في قسم الأجهزة المنزلية وحلول الهواء نحو 6.2 ترليون وون، بزيادة 15.5% على أساس سنوي.

وسجل قسم الترفيه المنزلي التابع للشركة، والذي يتضمن التلفزيونات ذات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء “أوليد” (OLED)، مبيعاتٍ بلغت 3.67 تريليون وون في الربع الثالث، بزيادة 14.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك، تشهد أعمال الهاتف المحمول للشركة أداء ضعيفًا، مسجلة خسارة تشغيلية بلغت 148.4 مليار وون في الربع الثالث، وقد ظلت أعمال الهاتف المحمول للشركة في تراجع منذ الربع الثاني من عام 2015.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

التجاري الدولي بعد فحص المخالفات: لا نتوقع نتائج معاكسة للوضع المالي الحالي

رجب عزالدين 12:11 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية الأحد

مصطفى طلعت 11:25 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

«راية القابضة» تضخ استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه لتجهيز مصنع «التكييفات»

أحمد علي 11:01 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

«سبأ للأدوية» تضيف 4 خطوط إنتاج جديدة وتدرس الاستحواذ على كيانات قائمة

المال - خاص 10:52 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

«بروفيشنال» مستشارا مالياً لشركة أودن فى صفقة الاستحواذ على «النصر للأعمال المدنية»

منى عبدالباري 10:22 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

مسار صعودى للبورصة بدعم خفض الفائدة.. وحزمة أسهم تحقق أعلى استفادة

منى عبدالباري 7:20 م, السبت, 14 نوفمبر 20