«إل جي إلكترونيكس» تعرض تلفاز «Posé» في مكتبة الشارقة اليوم

قالت شركة إل جي إلكترونيكس اليوم الأحد إنها عرضت تلفزيون Posé من مجموعة LG OLED Objet في بيت الحكمة في مكتبة الشارقة في الإمارات مؤخرا، بحسب وكالة يونهاب.

وتم تأسيس بيت الحكمة احتفالا باختيار إمارة الشارقة “عاصمة عالمية للكتاب من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في عام 2019.

تم وضع تلفزيون Posé مع العديد من الأجهزة المختلفة لمجموعة Objet في صالة القراءة في الطابق الأول من بيت الحكمة.

ويمكن للزوار تجربة أسلوب حياة ينسجم فيه تلفزيون Posé الذي يكسر الصورة النمطية لتركيب التلفزيون، وبيئة الدراسة المحيطة.

ويتميز تلفزيون Posé بالتصميم الفني المذهل من كل الزوايا بحيث يمكنك الاستمتاع به من كل الجهات و يندمج هذا الجهاز مع ديكورات منزلك بكل انسجام.