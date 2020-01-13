«إل جي إلكترونيكس» تحصد 119 جائزة في معرض للإلكترونيات بأمريكا

قالت شركة إل جي إلكترونيكس إنها حصلت على عدد كبير من الجوائز في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي استمر من يوم 7 إلى 10 يناير، بالولايات المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.

ونالت 119 جائزة تشمل 16 جائزة أفضل ابتكار لـ CES وجائزة الابتكار لـ CES من جمعية تكنولوجيا المستهلك.

وأضافت أن تلفزيونات الشركة حصدت 69 جائزة لتشكل أكثر من النصف، مما يعكس الاعتراف بتقنيتها الرائدة في المنتجات التلفزيونية.

كما فازت منتجات تكنولوجية مثل الحاسوب المحمول، وسماعة الساوند بار، والهاتف الذكي “إل جي جي 8″، بـ 23 جائزة.

وهو ما يشير إلى حصول الشركة على اعتراف بالميزات الابتكارية بمنتجاتها.

وأظهرت البيانات أن مبيعات الشركة وأرباحها التشغيلية بلغتا 13.7 مليار دولار، 84.2 مليون دولارعلى التوالي في الربع الأخير العام الماضي.

وارتفعت مبيعاتها بنسبة 2.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه (15.7 تريليون وون).

كما ارتفعت بنسبة 1.8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018(15.77 تريليون وون).

يذكر أن الشركات التكنولوجية وأصحاب الابتكارات يستغلون فرصة انعقاد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ، لتسليط الضوء على ابتكاراتهم ونماذج اختراعاتهم الأولية.

علاوة على زيادة شهرة علاماتهم التجارية، مهما بدت تلك الابتكارات غريبة ومدهشة.

وخلال دورة انعقاد هذا العام من معرض CES 2020، عرضت الشركات بعضا من أغرب هذه الابتكارات.

ومنها هاتف ذكي مستدير ومايكروويف يعمل بالعكس وروبوت على شكل كرة تنس.

ومن الابتكارات الغريبة التي تم الكشف عنها في معرض CES 2020، الهاتف الذكي “سيركل فون” Cyrcle Phone.

وهو هاتف ذكي مستدير يشبه في تصميمه مرآة الجيب التي تحملها بعض السيدات.

وفي الوقت الذي تفتقد فيه معظم الهواتف الذكية لمنفذ السماعات التقليدي 3,5 مم، يقدم “سيركل فون” زوجا من هذه المنافذ.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية أقيم في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري.