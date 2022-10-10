«إل جي إلكترونيكس» تتوقع تجاوز أرباحها الفصلية حاجز النصف مليار دولار

قالت شركة إل جي إلكترونيكس إن أرباحها التشغيلية الأولية للربع الثالث قفزت بنحو 25% عن العام السابق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل أرباحها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 746.6 مليار وون (529 مليون دولار)، بحسب وكالة يونهاب.

وتراجعت أرباح إل جي الربع سنوية على أساس سنوي، بعد الأخذ في الاعتبار تعويضات بقيمة 480 مليار وون لسيارات بولت الكهربائية لشركة جنرال موتورز، بسبب الخلل في بطاريات إل جي المقدمة لها، وهو ما أدى لاستدعاء سيارتها خلال نفس الربع العام الماضي.

زيادة المبيعات بنسبة 14%

وتشير التقديرات إلى زيادة المبيعات بنسبة 14% لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 20.9 تريليون وون، متجاوزًا حاجز 20 تريليون وون لأول مرة في تاريخ الشركة، على خلفية المبيعات القوية للأجهزة المنزلية المتطورة ومكونات المركبات الكهربائية (EV).

وتشكل الأوضاع الاقتصادية المتعثرة صورة قاتمة للنتائج النهائية أمام شركة إل جي للربع الأخير من العام والعام المقبل، مثل العديد من الشركات المصنعة للإلكترونيات الأخرى.

وقد تراجع الطلب الذي تحسن سابقا بسبب الجائحة على الأجهزة المنزلية، بما يشمل أجهزة التلفاز، كما أن زيادة أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في الدول الرئيسية للسيطرة على التضخم أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع تكاليف الشحن وسط اضطرابات سلاسل التوريد في الإضرار بأداء الشركة.

قسم الترفيه المنزلي في إل جي يسجل خسارة تشغيلية فى الربع الثانى

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، سجل قسم الترفيه المنزلي في إل جي خسارة تشغيلية قدرها 18.9 مليار وون، ليتحول إلى خسائر لأول مرة 28 ربعًا، مع ارتفاع تكاليف التسويق وقضاء وقت أقل في المنزل.

ومن المرجح أن تتحول أعمال مكونات السيارات الكهربائية في إل جي إلى الربح لهذا العام للمرة الأولى منذ دخول الشركة السوق في عام 2013، مع تزايد الطلب وسط التخفيف التدريجي لأزمة نقص رقائق السيارات والارتفاع اللاحق في إنتاج السيارات.

وقد حقق القسم أرباحًا تشغيلية بقيمة 50 مليار وون في الربع الثاني، ليسجل ربحا لأول مرة منذ عام 2013، باستثناء الربع الرابع من عام 2015.

وفي النصف الأول من العام، حصلت إل جي على طلبات جديدة بقيمة 8 تريليونات وون لقطع غيار المركبات الكهربائية وحلولها، وتتوقع الشركة أن يصل الطلب المتراكم إلى 65 تريليون وون بحلول نهاية العام، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.

وقال المحلل كيم دونغ-وون من شركة كيه بي للأوراق المالية إن قسم السيارات الكهربائية يبدو أنه حقق في المتوسط أكثر من 2.2 تريليون وون في المبيعات لربعين متتاليين بفضل “تحسن الربحية والطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات العالمية”.

وستعلن الشركة عن نتائج أرباحها للربع الثالث في نهاية هذا الشهر.