إل جى مصر‎ تستهدف صادرات بقيمة 250 مليون دولار

- دون كواك : 50 % خسائر فى استثمارات الشركة بعد التعويممحمود جمال:تستهدف شركة إل جى مصر للإلكترونيات تحقيق صادرات خلال العام الحالى من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص الأمارات والسعودية والعراق بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بـ 150 مليون دولار فى 2016 .وقال دون كواك ، المدي

– دون كواك : 50 % خسائر فى استثمارات الشركة بعد التعويم







محمود جمال:

تستهدف شركة إل جى مصر للإلكترونيات تحقيق صادرات خلال العام الحالى من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص الأمارات والسعودية والعراق بقيمة 250 مليون دولار مقارنة بـ 150 مليون دولار فى 2016 .

وقال دون كواك ، المدير التنفيذى للشركة، إن ال جى تسعى لأن تكون العلامة التجارية الأكثر قربا من المستهلك المصرى مقارنة بالمنافسين، كما تخطط لزيادة صادرات مصنعها بمدينة العاشر من رمضان بهدف جلب عملة صعبة للبلاد.



جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمته الشركة أمس الأثنين.

وأوضح كواك أن شركته لديها تواجد قوى فى مجال أجهزة الهواتف المحمول بأسواق أمريكا وأوروبا ، مقارنة بمصر حيث تخطط للتركيز على تصنيع اجهزة التليفزيونات والغسالات كمرحلة أولى .

وكشف عن خسارة الشركة 50 % من قيمة استثماراتها بمصر والبالغة 170 مليون دولار بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى .

يذكر أن مصنع «LG» يقع على مساحة 210 آلاف متر على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان، وبدأ تشغيله بشكل تجريبى فى أكتوبر 2014، ويستهدف إنتاج أجهزة التليفزيون، والشاشات، والغسالات، كمرحلة أولى ثم المرحلة الثانية، والتى تختص بالثلاجات والتكييفات.