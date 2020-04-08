«إل جى» تتوقع أرباحا بقيمة 891 مليون دولار خلال الربع الأول

تراجعت مبيعات إل جي في الربع الأول بمقدار 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي

قالت شركة «إل جى» إلكترونيكس إنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعاتها وأرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من هذا العام إلى 12 مليار دولار، و 891 مليون دولار على التوالى، بحسب وكالة يونهاب.

وتراجعت مبيعات «إل جى» فى الربع الأول بمقدار 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، و8.3% عن الربع الأخير من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة 21.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبصورة حادة بالمقارنة بـ 101.8 مليار وون في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان أداء إل جي أحسن بصورة كبيرة عما توقعته شركات الأوراق المالية بأن تصل مبيعاتها وأرباحها التشغيلية إلى 870 مليار وون.

وقال مراقبون إنه يمكن تفسير النتائج بأن التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لم تنعكس بعد على أداء الشركة.

ومن المنتظر أن تكشف إل جي عن أداء قطاعات الأعمال في نهاية أبريل الجاري، ولكن يعتقد بأن النمو في أعمال المنتجات المنزلية والتلفزيونات استمر خلال الربع الأول.

ومن المتوقع أن يكون ضعف أداء الشركة في الربع الثاني أمرا لا مفر منه، نتيجة لتعليق تشغيل مصانعها في الخارج مثل أوروبا والولايات المتحدة والأوضاع الصعبة في شبكات التوزيع للمنتجات المنزلية بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كشفت شركة “إل جي الكترونيكس”، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن منتجاتها اثبتت تفوقها في مجال التصميم بإجمالي 19 تميزا تحصلت عليه في جائزة “النقطة الحمراء للتصميم” لهذا العام.

وأضافت الشركة أن تلفزيون أوليد مقاس 65 بوصة من سلسلة 65 GX Gallery تحصل على جائزة “Best of Best Award”.

وأكدت الشركة أن جائزة “النقطة الحمراء للتصميم” تعد واحدة من المسابقات الثلاث المرموقة والخاصة بالتصميم الاحترافي في العالم.

حيث تم هذا العام تقديم حوالي 6500 منتج من 60 دولة أمام لجنة التحكيم، مشيرة أنه وبالاضافة إلى تلفزيون إل جي 65 جي إكس، منحت جوائز أخرى لكل من تلفزيون “إل جي LG SIGNATURE OLED 8K ” وتلفزيون “LG OLED WX WALLPAPER 4K.