إليكس إنجلز يمول كيانين ناشئين بـ300 ألف يورو

يعتزم صندوق إليكس للاستثمار الملائكى تمويل شركتين ناشئتين مصريتين تعملان فى قطاعى حلول الضيافة والتجارة الإلكترونية.

قال طارق القاضى، الشريك المؤسس للصندوق، إنه من المقرر تمويل كل شركة بمبلغ يتراوح من 100 إلى 150 ألف دولار وذلك بقيادة صندوق «إليكس إنجلز» ومجموعة مستثمرين من شبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكى «ميد إنجلز» والتى تضم رجال أعمال من 28 دولة.

وأوضح – فى تصريحات لـ «المال»- أن الجولة التمويلية المرتقبة تضم أيضا ثلاثة صناديق استثمار من لبنان وتركيا وسلوفينيا، مشيرا إلى أنه من المفترض الإعلان عن جميع تفاصيلها على هامش فعاليات قمة «تكنى ساميت» لريادة الأعمال والابتكار والتى تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الاتفاق على الجولة التمويلية جاء بعد مشاركة صندوق «إليكس إنجلز» قبل أيام فى مؤتمر عقدته «ميد إنجلز» بالعاصمة التركية إسطنبول ، لبحث فرص الاستثمارات المشتركة فى الكيانات الناشئة بدول البحر المتوسط بمشاركة ممثلين من 18 دولة.

وألمح إلى أن المؤتمر شهد عروضا لأفكار شركات ناشئة من تركيا ومصر ولبنان، مشيرا إلى أن تلك الكيانات ستقوم بتسويق أفكارها أيضا فى مؤتمر «Techne summit ».

يشار إلى أن 100 مستثمر ملاك عقدوا اجتماعا خلال الشهر الماضى فى إسطنبول من عدة جنسيات، أبرزها تركيا وأمريكا وألمانيا وهولندا ولبنان ومصر لتسليط الضوء على قطاعات الشركات الناشئة فى أفريقيا.

وتستهدف وزارة الاتصالات نمو الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية بنهاية العام الجارى إلى 850 مليون دولار مقابل 490 مليونًا فى 2021.