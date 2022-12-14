«إليفيت كابيتال» تستثمر في منصة «بسيطة» الرقمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية

أعلنت «إليفيت كابيتال» ضخ استثمارات في شركة «بسيطة» للحلول الرقمية، لرفع أعباء التكاليف العلاجية ورسوم الرعاية الصحية المرتفعة عن كاهل المرضى في مصر، من خلال إمدادهم بباقة من الحلول التكنولوجية سهلة الاستخدام.

تُعد «بسيطة» للحلول الرقمية أول شركة من نوعها للخدمات المالية الوسيطة في السوق المصري، وتركز بشكل كامل على قطاع الرعاية الصحية.

وأطلقت «بسيطة» مؤخرًا منصتها المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بهدف تمكين المرضى المصريين عن طريق توفير حلول تمويلية متخصصة تتيح لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية بأسعار اقتصادية وبما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية وإمكانياتهم المالية.

ستتيح تكنولوجيا «بسيطة» الرقمية للمرضى سداد قيمة الخدمات الطبية بالتقسيط

وستتيح تكنولوجيا «بسيطة» الرقمية للمرضى سداد قيمة الخدمات الطبية بالتقسيط، مقارنة بالطرق التقليدية لسداد رسوم وتكاليف هذه الخدمات والتي كانت تتم بالكامل ومقدمًا على دفعة واحدة.

وقال أيمن سعودي الرئيس التنفيذي لشركة «بسيطة» للحلول الرقمية إنَّ هناك زخم كبير ونمو مطرد في الطلب على حلول التكنولوجيا المالية والصحية المبتكرة، هذا بالإضافة لوجود العديد من الفرص الثمينة والطلب السوقي الكبير على مثل هذا النوع من الخدمات في السوق المصري، وهو طلب قوي ومستمر.

وأكد أن تأسيس «بسيطة» للحلول المالية بهدف التعامل مع عدم قدرة قطاع عريض من المجتمع المصري من الحصول على خدمات الرعاية الصحية، خاصة المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «خليل» أن هناك شريحة كبيرة للغاية من الشعب المصري ليس لديها الإمكانيات والموارد المالية الكافية للحصول على الخدمات والتدخلات الطبية الهامة لرعاية صحتهم، نظرًا للتكاليف المرتفعة لتلقي العلاج بالإضافة لضعف أو غياب التأمين الطبي الذي يغطيهم.

وأشار إلى سعى شركة لسد هذه الفجوة التمويلية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وقال محمد محرم عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في «بسيطة» للحلول الرقمية إنَّ تقديم حلول عملية لكل من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسددي قيمة هذه الخدمات.

ومن خلال تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية عن طريق البرامج التمويلية التي تقدمها شبكة بسيطة، سيزيد اقبال المواطنين على مؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية في السوق المصري، بينما سيكون في متناول المرضى باقة من الحلول المالية العملية التي تمكّنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون الحاجة لإنفاق مبالغ نقدية كبيرة يتم سدادها مقدمًا في كما يحدث في مثل هذا النوع من الخدمات.