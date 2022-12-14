«إليفيت كابيتال» تستثمر في «بسيطة» لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر

أعلنت إليفيت كابيتال ضخ استثمارات في الشركة الناشئة “بسيطة” للحلول الرقمية، لرفع أعباء التكاليف العلاجية ورسوم الرعاية الصحية المرتفعة عن كاهل المرضى في مصر، من خلال إمدادهم بباقة من الحلول التكنولوجية سهلة الاستخدام، حيث تُعد “بسيطة” للحلول الرقمية أول شركة من نوعها للخدمات المالية الوسيطة في السوق المصري، وتركز بشكل كامل على قطاع الرعاية الصحية.

وأطلقت “بسيطة” مؤخرًا منصتها المتخصصة في التمويل الاستهلاكي، بهدف تمكين المرضى المصريين عن طريق توفير حلول تمويلية متخصصة تتيح لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية بأسعار اقتصادية وبما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية وإمكانياتهم المالية، حيث تتيح تكنولوجيا “بسيطة” الرقمية للمرضى سداد قيمة الخدمات الطبية بالتقسيط، مقارنة بالطرق التقليدية لسداد رسوم وتكاليف هذه الخدمات والتي كانت تتم بالكامل ومقدمًا على دفعة واحدة.

يضم الفريق الإداري للشركة الناشئة الجديدة مجموعة من الكوادر والخبرات الاستثنائية والقيادية في تخصصات ومجالات عديدة بالسوق المصري، وعلى رأسهم مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة “بسيطة”، وأيمن سعودي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بسيطة، وطارق محرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إليفيت كابيتال فيشغل منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة “بسيطة”.

وقال أيمن سعودي-الرئيس التنفيذي لشركة “بسيطة” للحلول الرقمية: “هناك زخم كبير ونمو مطرد في الطلب على حلول التكنولوجيا المالية والصحية المبتكرة، هذا بالإضافة لوجود العديد من الفرص الثمينة والطلب السوقي الكبير على مثل هذا النوع من الخدمات في السوق المصري، وهو طلب قوي ومستمر.

وقال مدحت خليل-رئيس مجلس إدارة “بسيطة” للحلول الرقمية: “هناك شريحة كبيرة للغاية من الشعب المصري ليس لديها الإمكانيات والموارد المالية الكافية للحصول على الخدمات والتدخلات الطبية الهامة لرعاية صحتهم، نظرًا للتكاليف المرتفعة لتلقي العلاج بالإضافة لضعف أو غياب التأمين الطبي الذي يغطيهم، وهنا تبرز القيمة المضافة التي تقدمها شركة “بسيطة” انطلاقًا من إيماننا بأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة هي حق إنساني لجميع المصريين، وتسعى الشركة لسد هذه الفجوة التمويلية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال إطلاق بسيطة، الشركة الأولى من نوعها في مصر في هذا المجال”

ويعتمد نظام الانضمام لمنصة بسيطة بهدف الحصول على خدماتها، على اجراء تكنولوجي سهل يتم من خلاله تقديم عروض متنوعة لتوزيع المخاطر من أجل ضمان أعلى مستويات التوافق في تحقيق مصالح المقرضين والمرضى المتعاملين عبر هذه المنصة، وقد تم دمج هذا النظام ضمن منظومة أمان للخدمات المالية، وهي من الشركات المصرية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يضمن سهولة اتمام المدفوعات وعمليات التحصيل لكل من المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

ومن جانبه، يقول محمد محرم-عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في “بسيطة” للحلول الرقمية: “يعتمد أسلوب “بسيطة” على تقديم حلول عملية لكل من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسددي قيمة هذه الخدمات. ومن خلال تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية عن طريق البرامج التمويلية التي تقدمها شبكة بسيطة، سيزيد اقبال المواطنين على مؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية في السوق المصري، بينما سيكون في متناول المرضى باقة من الحلول المالية العملية التي تمكّنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون الحاجة لإنفاق مبالغ نقدية كبيرة يتم سدادها مقدمًا في كما يحدث في مثل هذا النوع من الخدمات.

تسعى إليفيت من خلال استثمارها الأخير في بسيطة للحلول الرقمية إلى سد الفجوة الحالية في خدمات الرعاية الصحية عن طريق امداد المستهلكين بحلول عملية وميسرة للرعاية الصحية تتضمن باقة من البدائل والبرامج التمويلية المصممة خصيصًا لاحتياجاتهم.