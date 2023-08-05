إليسا وتامر عاشور يحييان حفلا كبيرا بالعلمين اليوم

يحيي مساء اليوم النجمان إليسا وتامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة في دورته الأولى، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان في حفل غنائي بمصر .

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم إليسا للجمهور المصري أغنياتها الشهيرة القديمة بالاضافة لأحدث أغنية قامت بطرحها مؤخرا ” بتمايل على beet ” التي حققت 5 ملايين مشاهدة بيوتيوب وتعاونت فيها مع الملحن عزيز الشافعي .

كما يغني تامر عاشور أغنياته التي يحبها الجمهور منه سواء الأغنيات الدرامية أو الايقاعية ، ويستمر الحفل حتى ساعات الصباح الأولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.