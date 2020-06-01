إليسا في حفل جديد «لايف» تطلقه «هيئة الترفيه» بالتعاون مع «روتانا» الخميس المقبل

يوم الخميس (4 يونيو) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية

تستعد الفنانة إليسا في الإطار ذاته وتحت عنوان “مكملين معاكم” لتقديم حفل جديد، استكمالًا لنجاح العالم الجديد من حفلات “أونلاين”، التي حملت عنوان “معيدين معاكم”، وأطلقتها “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، والمكتب الفني في “مجموعة MBC”.

يأتي الحفل ضمن شعار “خليك بالبيت”، سيتم عرضه حصرياً على تطبيق “شاهد VIP” للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبو الطرب والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات “التباعد المجتمعي” و”الحظر الاجتماعي” في ظل الظروف الراهنة.

حفل المطربة إليسا مع “هيئة الترفيه” الذي تتولى تنظيمه ومتابعته “روتانا للصوتيات والمرئيات”، سيقام من مكان تواجد “إليسا في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس (4 يونيو) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

ولهذه السهرة تقدم العديد من أعمالها التي اشتهرت بها، ومنها أحدث أغنيتين صدرتا مؤخرًا منفردتين من إنتاج روتانا، وهما:”هنغني كمان وكمان” و” قهوة الماضي”.. معبرة اليسا عن سعادتها بهذا الحفل، واعدة جمهورها بأن يأتي بشكل متميز، مثنية في الوقت ذاته على حرفية روتانا في هذه النوعية من الحفلات الجديدة.