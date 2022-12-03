إليسا تحيي حفلا غنائيا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أحيت النجمة اللبنانية إليسا منذ ساعات قليلة حفلا غنائيا على هامش فعاليات الليلة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته حاليا بمدينة جدة الساحلية بالسعودية.

وحرص على حضور الحفل عدد كبير من النجوم المصريين والعالميين أبرزهم ، النجمة شارون ستون الأمريكية والأمريكية ميشيل روديغز والهندية بريانكا شويرا ومن النجوم المصريين أمينة خليل ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

وقدمت أليسا في الحفل أغنيات عديدة حققت بها شهرة واسعة بالوطن العربي ، منها يلا نغني ، عايشالك ، أحلى دنيا، وأغنيتها الجديدة” أنا وبس” وكذلك ” من أول دقيقة ” التي قدمتها كدويتو مع النجم المغربي سعد المجرد هذا العام وحققت بها نجاحا كبيرا وتفاعل معها الحاضرين بقوة.