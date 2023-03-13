إليسا تحيى حفل عيد الأم فى أربيل العراقية 20 مارس

تستعد النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا كبيرا بمدينة أربيل بالعراق الأيام القادمة ، تحديدا 20 مارس الجاري بمناسبة عيد الأم قبل انطلاق شهر رمضان الكريم بأيام قليلة ، وتقدم إليسا في الحفل الغنائي أغنياتها الشهيرة التي حققت بها نجاحات كبيرة بالوسط الغنائي منذ سنوات ، بالإضافة لأغنياتها الجديدة التي قدمتها مؤخرا.

حيث طرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة “أنا وبس” مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

كما احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد صديقتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، أثناء إحيائهما حفلاً غنائيًا في قطر، يوم 9 مارس حيث غنت إليسا أغنية عيد الميلاد وأحضرت تورتة وسط ترديد الجمهور الاحتفال بها.

كذلك احتفلت إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.