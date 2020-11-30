«إليانز للتأمين» تختار اللاعبة ميار شريف سفيرة للمبادرات الرياضية والمجتمعية

اللاعبة أعربت عن طموحها في أن تكون ضمن نادي المائة لرياضة التنس على مستوى العالم

أصبحت شركة إليانز للتأمين هى الراعى التأمينى الحصرى للاعبة والرياضية ميار شريف وتختارها سفيرة للمبادرات الرياضية والمجتمعية.

وكشف أيمن حجازى رئيس مجلس إدارة شركة أليانز- مصر أن اللاعبة ميار شريف من خلال ما أنجزته في وقت زمني قصير، أثبتت قدرة الفتاة المصرية علي تحقيق إنجازات عالمية حيثما يتاح لها الفرصة المناسبة، ولقد ارتأي كل فرد من أفراد عائلة أليانز مصر أنه من واجبنا تقديم كل الدعم الممكن لميار لاستكمال مشوارها الاحترافي، آملين في إعلاء اسم مصر في سماء كبرى البطولات العالمية وعلى رأسها أولمبياد طوكيو 2021.

وأضاف حجازى أنه من واجب شركته تقديم كل الدعم الممكن لميار لاستكمال مشوارها الاحترافي، كونها مثالاً يحتذى به في التحدي والمثابرة، لافتا إلى أن ميار شريف أثبتت قدرة الفتاة المصرية علي تحقيق إنجازات عالمية حيثما يتاح لها الفرصة المناسبة من خلال ما أنجزته في وقت زمني قصير بتأهلها لأعلى البطولات العالمية كرولان جاروس، معربا عن أمله في إعلاء اسم مصر في سماء كبرى البطولات العالمية وعلى رأسها أولمبياد طوكيو 2021.

أليانز للتأمين تدعم الرياضة المصرية

ومن جهته، أكد مينا عبد الشهيد الرئيس التنفيذى لقطاعات إدارة سويق فى أليانز للتأمين أن شركته وقع اختيارها على بطلة التنس المصرية ميار شريف كسفيرة لمبادراتنا الرياضية والمجتمعية، لنصبح بذلك الراعي التأميني الحصري لها، وذلك لدعم مسيرتها الواعدة نحو العالمية، استكمالا لدعمنا للرياضة بشكل عام ولرياضة التنس بشكل خاص.

ومن جانبها، أعربت اللاعبة ميار شريف عن طموحها في أن تكون ضمن نادي المائة لرياضة التنس على مستوى العالم، وذلك مبساندة أليانز مصر برعايتها على تحقيق ذلك الهدف.

وبذلك تصبح أليانز للتأمين الراعي التأميني الرسمي الحصري لمسيرة البطلة الواعدة على مدار العامين القادمين، وجاءت تلك الخطوة انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة الشركة فى مصر برعاية الرياضية كإحدي مبادراتها المجتمعية الي جانب التعليم والصحة، كما تم اختيارميار كسفيرة للشركة للمبادرات الرياضية والمجتمعية.

نبذة عن الشركة

وأليانز هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، تأسست الشركة فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2000 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.