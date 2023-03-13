إلى 4 فقط.. الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة يقلص قائمة الأسهم الأعلى صعودا

انعكس الهبوط القوي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم على حزمة الأسهم الأعلى ارتفاعا لتسجل صعودا محدودا للغاية لم يصل إلى 1.5%.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 3.13% مغلقا عند مستوى 15438.5 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.29% مغلقا عند 2749 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.25% مغلقا عند مستوى 4075 نقطة.

وتصدر الصعود اليوم آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 1.43% مغلقا عند مستوى 16.290 جنيه، تلاه أوراسكوم كونستراكشون بي أل اس بنسبة 0.53% مغلقا عند 89.950 جنيه، ثم إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 0.43% مغلقا عند 0.43 جنيه، وأخيرا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 0.34% مغلقا عند 8.730 جنيه.