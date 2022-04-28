أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) ارتفاع أرباحها الفصلية 2.8% في الربع الأول من 2022، إلى 3.03 مليار ريال، مقابل 2.95 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وذكرت “العربية” أن أرباح الشركة الفصلية ارتفعت 16%، حيث كانت في الربع السابق 2.6 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 3.8 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 9.8%.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022 بمبلغ 83 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي يعود إلى أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.296 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 703 ملايين ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 593 مليون ريال.

وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 59 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 251 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 116 مليون ريال، والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 115 مليون ريال.

كما ارتفع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 279 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 229 مليون ريال مقارنة بمبلغ 22 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام 2022م بمبلغ 421 مليون ريال مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 904 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 269 مليون ريال مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 635 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المصاريف الأخرى بمبلغ 225 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي مصاريف أخرى بمبلغ 58 مليون ريال مقارنة بصافي إيرادات أخرى بمبلغ 170 مليون ريال في الربع السابق.