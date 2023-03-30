إلى 18.5%.. البنك الأهلي يرفع العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

ارتفعت أسعار العائد على الشهادة الثلاثية متغيرة العائد في

الشهادة الثلاثية متغيرة العائد بالبنك الأهلي المصري

إلى 18.5% ربع سنوى، بدلا من 16.5%، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، جاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنوك وفقا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، وفقا لتعليمات البنك على موقعه الإلكتروني.

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولكن يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.