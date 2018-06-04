إلى 17.5 مليون.. تراجع الخسائر السنوية لبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج تراجع صافى خسائرها إلى جنيه 17.5 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 23.6 مليون فى 2016.وتراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 33% لتسجل 3.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 5.4 مليون في الفترة المقارنة من 2017.وا

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج تراجع صافى خسائرها إلى جنيه 17.5 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 23.6 مليون فى 2016.

وتراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 33% لتسجل 3.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 5.4 مليون في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع المشار إليه إلى 22.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.

وقررت الشركة فى مايو الماضى إرجاء بيع الأراضي غير المستغلة في المزاد العلني المنعقد 30 أبريل الماضي لتدني الأسعار حفاظا على أصول الشركة وحقوق المساهمين.