إلى 14% شهريا.. بنك مصر يرفع العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات

رفع بنك مصر العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري، اليوم، بمعدل 1% ليصل إلى 14% مقابل 13%.

ويمتلك بنك مصر 5 أنواع من بالجنيه المصري يستعرضها موقع «المال»:

-شهادة ابن مصر 2 لمدة 3 سنوات، وبعائد 22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، و16% في الثالثة، على أن تبدأ فئة الشهادة بـ 1000 جنيه ومضاعفاتها وقابلة للتجدد.

-أما شهادة القمة، بعائد 19%، ودورية صرف شهرية، قابلة للتجدد، ولمدة 3 سنوات.

-وبالنسبة للشهادة الثلاثية، فدورية صرف العائد الشهر متغيرة، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، غير قابلة للتجدد، وبالنسبة لذات الدورية الربع سنوي فمعدل العائد 19.5%، بفئة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

-وشهادات الـ 5 سنوات لها دورية شهرية بعائد 19.5%، وسنوية بعائد 12.5%، قابلين للتجدد.

-وشهادات الـ 7 سنوات بعائد شهري ثابت 12.75%، بينما شهادة أمان المصريين لمدة 3 سنوات بعائد 13% ، وفئات الشهادة تتنوع بين 500،1000‘ 1500، 2000، 2500، تجدد لمدتين فقط.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.