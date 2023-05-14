إلى ما قيمته 1.586 مليار دولار.. مساهمو بنك الخليج الكويتي يوافقون على زيادة رأسماله

وافق المساهمون في بنك الخليج الكويتي اليوم الأحد خلال اجتماع الجمعية العمومية على زيادة رأس المال المصرح به إلى 486.1 مليون دينار (1.586 مليار دولار) من 336.1 مليون دينار، أي بواقع 150 مليون دينار تشكل 44.6%، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن رأس المال سيكون بعد الزيادة موزعا على 4.861 مليار سهم نقديا بالقيمة الاسمية لكل سهم بواقع 100 فلس، ويحق لمجلس الإدارة أن يقرر زيادة رأس المال في حدود هذا المبلغ.

وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتحديد علاوة الإصدار وقيمتها لإضافتها للقيمة الاسمية للسهم، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية، كل بنسبة حصته، وبعدها يجوز للمجلس تخصيص الفائض من هذه الزيادة لمساهمين حاليين أو جدد.