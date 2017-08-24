إلى ليبيا.. ولو طال السفر



تبقى ليبيا أحد الأخطار المستحكمة الماثلة أمام القاهرة منذ عام 2011، لاتصال تطوراتها السلبية الراهنة بكل من الحدود الغربية المتاخمة.. وجنوباً عبر صحراء تشاد.. ومن جهة دول البحر المتوسط المشاطئة لضفته الشمالية الشرقية، وكلها منافذ لتهريب المقاتلين والسلاح عبر الصحراء الليبية إلى داخل مصر- المستهدفة لأسبابها، فضلا عن تحرشات غربية سياسية وعسكرية تتنافس فيما بينها حول حقوق البترول فى ليبيا، ما يعكس استقطابًا على الدور المتوازن لمصر فى سبيل حل الأزمة الليبية، إفشالاً لمحاولاتها رتق الخلافات بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى اللذين يتناوب مواقفهما كل من باريس وروما وموسكو، كلّ فى اتجاه يزيد الأزمة الليبية تعقيدا عوضًا عن تسويتها، وليتوافق ذلك مع إعلان الأمم المتحدة 8/19 الحالى مقتل 111 مدنيا وجرح 120، بينهم 37 طفلا خلال معارك فى ليبيا هذا العام.. ناهيك عن العالقين فى مناطق الصراع دون ممرات آمنة للمغادرة.. إضافة إلى أكثر من 430 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تعجز الاتفاقات الحكومية عن تلبية احتياجاتهم، ذلك ما لم تشارك فى تنفيذها القبائل الكبرى العشرون التى تملك نفوذا كبيرا فى البلاد، لولا أنها مهمشة لعدم وجود رغبة جدية لدى السياسيين الليبيين والأوروبيين بسيان- وعلى النحو الذى تكشف عنه تطورات القضية الليبية – لمعالجة مشكلاتها، إذ يعتبر كل منهم دون غيره أنه الأجدر بالاستيلاء وحده على الغنيمة.. الغائب عنها أصحابها الذين لا يملكون فى الواقع من أمرها شيئاً.

فى هذا السياق ينفرد الجيش بالشرق الليبى فى معظمه، فيما تخضع زمام الأمور فى العاصمة طرابلس بيد ما يسمونه «الإخوان المسلمين» التى تخضع حكومة الوفاق لنفوذ ميليشياتهم «ثوار طرابلس».. يحتجزون رئيس الوزراء السابق تحت الإقامة الجبرية.. ما يزيد الأوضاع فى الجنوب تعقيداً، بحيث أصبحت الساحة الليبية فى حال انقسام عسكرى/ سياسى.. كرس الانقسام الجغرافى والإدارى، اللهم سوى الرابط الوحيد بين المناطق الليبية ومدنها إلى حدود الدولة الرسمية- مصرف ليبيا المركزى- الذى يمنح رواتب الليبيين جميعا، ربما إلى حين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور «المتعثر» لعله يوحد الدولة ويجمع بين فرقاء المجتمع الليبى الممزق بين صراعات متعددة.

وسط هذه المناخات المرتبكة، يحمل راية الأمل المبعوث الجديد للأمم المتحدة «غسان سلامة»- المثقف السياسى اللبنانى- الذى سرعان ما يوظف علاقاته الفرانكفونية فى اتجاه الدفع للأمام باتفاق السراج- حفتر فى باريس الشهر الماضى، فيما يعتزم زيارة روسيا للغرض نفسه فى إطار مواصلة الاتصالات الوثيقة حول القضية الليبية، بينما تكاد معظم الأطراف تطلب حصر الوساطات الليبية بالأمم المتحدة، ورغم هذه الجهود فإن الوضع فى طرابلس العاصمة لا يزال متفجرًا.. فيما يعلن قائد الجيش «سنواصل القتال»، فيما لا تتوانى مصر- التى تواصل استنفارها العسكرى لمنع وصول أى دعم لـ«داعش» عبر الحدود الغربية- عن تقديم مساعداتها لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.. ولو طال السفر.