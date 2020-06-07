إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه في ظل أزمة كورونا (فيديو)

في ظل أزمة أزمة كورونا التي اندلعت في مصر منتصف شهر فبراير الماضي وتسببت في انخفاض مستويات تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت أسعار الدولار لأعلى مستوى في 7 أشهر في السوق المحلية .

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الدولار بدأ في الارتفاع أمام الجنيه منذ يوم 23 فبراير الماضي، وحتى تعاملات الخميس الموافق 5 يونيو ارتفع بنح 65 قرشًا أمام العملة المحلية .

وبنهاية تعاملات 5 يونيو سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه أعلى مستوى على الإطلاق فى 7 شهور ، حيث بلغت أسعار العملة الأمريكية بنهاية التعاملات، مستوى 16.14 جنيه للشراء ، و 16.24 جنيه للبيع ، مقابل 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع فى 23 أكتوبر 2019.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بأكثر من 25 قرشا نتيجة أزمة كورونا التي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية .

وبنهاية تعاملات اليوم الأحد ارتفع الدولار بقيمة قرشين مقلصا ارتفاعاته ليصل إلى 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات اليوم مقابل 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الماضى.

يأتي ذلك بينما انخفض احتياطي النقدي الأجنبي بنحو مليار دولار خلال مايو الماضي ليصل إلى 36 مليار دولار وتصل قيمة التراجعات لنحو 9 مليار دولار في 3 أشهر .

ونجحت الحكومة في اقتناص موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لأجل عام بقيمة 5.2 مليار دولار بعدما حصلت على قرض عاجل الشهر الماضي قيمة 2.77 مليار دولار .

وفي ظل استمرار أزمة كورونا إلى أين يتجع سعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة أمام الجنيه