إلون ماسك يخسر 10 مليارات دولار من صافي ثروته في أسبوع

بعد أن أصبح خامس أغنى أغنياء العالم في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، أنهى إلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية الأسبوع الماضي على انخفاض في صافي ثروته الشخصية بواقع 9.9 مليارات دولار، بحسب ما أوردته مجلة “فوربس” الأمريكية.

وفي الوقت الذي تقود فيها شركات التكنولوجيا موجة الصعود في أسواق الأسهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، شهدت شركات عملاقة أمثال “فيسبوك،” موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، و”آمازون،” عملاقة التجارة الإليكترونية الأمريكية هبوطا حادا في أسهمها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وهبط مؤشر “ستاندارد آند بورز 500” بنسبة 2.3% في الأسبوع الماضي، فيما اتراجع مؤشر “داو جونز الصناعي المتوسط” بنسبة 1.8%.

واستهلت أسهم “تسلا” موجة تراجعها الأربعاء الماضي بعدما تطايرت أنباء بشأن قيام “باللي جيفورد،” شركة الاستثمارات الأسكتلندية وأكبر حاملي الأسهم في الشركة الأمريكية بتقليص حصتها في “تسلا، واختتمت أسهم الشركة على انخفاض بنسبة 5.5% هذا الأسبوع.

وحتى في ظل الانخفاض الحالي، لا يزال ماسك يسجل ارتفاعا في صافي ثروته الشخصية بأكثر مما كان عليه قبل عام بواقع 4 مرات، حيث بلغ صافي ثروته الشخصية 87.9 مليار دولار، محتلا بها المركز الخامس في قائمة أغنى أغنياء العالم، متفوقا بواقع 5.5 مليار دولار عن قطب الأعمال الأمريكي وارين بافيت.

هبوط ثروة جيف بيزوس

واحتل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيف بيزوس قائمة أغنى أغنياء العالم في الأسبوع الماضي، حيث تجاوز صافي ثروته حاجة الـ 200 مليار دولار.

ومع هبوط أسهم آمازون بأقل من الأسبوع الماضي بنسبة 3% في ختام تداولات الجمعة الماضية، هبط صافي ثروة بيزوس الشخصية بواقع 5.8 مليارات دولار إلى 193.5 مليار دولار، في غضون ذلك تراجع صافي ثروة ماكينزي سكوت، زوجة بيزوس السابقة والتي يصل صافي قيمة ثروتها الشخصية إلى 62.4 مليار دولار، بواقع 2 مليارات دولار هذا الأسبوع.

في غضون ذلك تراجع صافي ثروة الملياردير مارك زوكيربيرج مؤسس “فيسبوك،” بواقع 4 مليارات دولار، مع هبوط أسهم الشركة بنسبة 3.7% في الأسبوع الماضي.