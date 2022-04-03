ثقافة وفنون

إلهام شاهين فى الجزء الثانى من برنامج العرافة ..عادل أمام أكبر من أى جوائز

قالت شاهين أخر مرة التقيت بعادل امام كان خلال حفل سحور في رمضان الماضي
رحاب صبحي 1:16 ص, الأثنين, 4 أبريل 22 1:16 ص, الأثنين, 4 أبريل 22

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قالت النجمة إلهام شاهين فى الجزء الثاني من حوارها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبي على قناة المحور إن الفنان عادل امام أكبرمن أي جوائز، وإحنا حبايب وباموت فيه، ده أستاذ الأساتذة و أكبر نجم في مصر، جايزة إيه اللي يزعل منها .  

جاء ذلك تعليقا على ما قاله لها شيخ العارفين من أن الفنان الكبير عادل إمام غضب منها بسبب حصولها على جائزة عن فيلم الهلفوت ،

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وأكدت شاهين أنها تعشق عادل إمام،وان كانت لم تحدثه تليفونيا منذ فترة ، و ذلك لأنه لا يرد على التليفونات، وأن آخر مرة التقيا فيها كان خلال حفل سحور في رمضان الماضي

الجزء الثانى من حلقة النجمة الهام شاهين فى الموسم الثانى من برنامج العرافة 2022

واجهت العرافة، الفنانة الهام شاهين بتكسير أفيشات فيلم، بسبب مشكلة مع فنانة، لترد إلهام شاهين، قائلة : مش كسرنا أفيشات، لكن كان في فيلم كنت بمثله مع فيفي عبده أول ما مثلت، وكنت كاتبة في العقد إن اسمي يبقى الأول، وفيفي مكنتش تعرف. وقالت شاهين لما خلصنا الفيلم، المنتج قال مش معايا فلوس أعمل دعاية، وكانت زعلانة جدا، عشان كانت في الأول ونفسها في الدعاية، لكنها قررت عمل أفيشات على حسابها، وكتبت اسمها الأول، وعملت محضر بموجب العقد، وخلتهم شالوا الأفيشات

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بقلم رحاب صبحي

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