إلهام شاهين عن شيرين عبد الوهاب : أطيب القلوب وأجمل الأصوات

حرصت النجمة إلهام شاهين على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي بانستجرام اليوم ، حيث نشرت صورة لشيرين من آخر حفلاتها الغنائية بمهرجان قرطاج بتونس الشقيقة.

وعلقت قائلة: “شيرين أطيب القلوب و أجمل الأصوات كنتى رائعة فى قرطاج.. متألقة وروحك الحلوة الصادقة فيها طاقة إيجابية جميلة ربنا يحميكى من كل شر ومن نجاح لنجاح دايمًا”.

ويحاول كثير من نجوم الفن المصري حاليا دعم شيرين عبد الوهاب بعد اعلانها عن معالجتها لدى طبيب نفسي في حفلها الأخير بقرطاج ، ورغم ذلك استطاعت الوقوف على المسرح والغناء بتميز للجمهور التونسي وحقق الحفل ضجة كبيرة .