إلهام شاهين توجه رسالة خاصة لرئيس المهرجان المصري الأمريكي

تلقت النجمة إلهام شاهين مساء الإثنين تكريما مميزا في ختام فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المقام حاليا بأمريكا وذلك بجائزة النقاد عن دورها في مسلسل بطلوع الروح بموسم رمضان 2022 .

وحرصت على توجيه رسالة خاصة لرئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما وذلك لرفعه صورة مصر في المهرجان فعلقت عبر حسابها الرسمي انستجرام قائلة” شكرا أستاذ صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، على مجهوداتك لرفع اسم مصر عاليا بثقافتها وفنونها واكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف.. أحييك أنت وفريق عملك ودينامو المهرجان كريستينا مرزوق”.

وقالت إلهام شاهين: “برافو وكل مهرجان وأنتم طيبين.. قضيت معاكم أوقات جميله سواء في مشاهدة أفلام أو في ندوة ولقاء مع الجالية المصرية والعربية في أمريكا.. دورة ناجحة.. ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.. ونلتقى دائما على خير”.

يذكر أن المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون هذه الدورة حملت اسم الفنان القدير يحيى الفخراني، والرئيس الشرفي للمهرجان المخرج الكبير علي بدرخان، ورئيس لجنة التحكيم المخرج هاني لاشين، وهي أسماء مشرفة ترفع إسم الفن المصري فى نيويورك”.