ثقافة وفنون

إلهام شاهين تبدأ «حظر تجول» خلال أيام

يستعد المخرج أمير رمسيس ، خلال الأيام المقبلة تصوير الفيلم الروائى الطويل "حظر تجول "
رحاب صبحي 10:47 م, الأثنين, 13 يناير 20 10:47 م, الأثنين, 13 يناير 20

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يستعد المخرج أمير رمسيس خلال الأيام القادمة تصوير الفيلم الروائى الطويل «حظر تجول» الذي تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين والفنانة أمينة خليل والفنان احمد مجدى والفنان الفلسطينى كامل الباشا ومن تأليف واخراج أمير رمسيس

وقال رمسيس إن أحداث فيلم «حظر تجول»  تدور فى إطار اجتماعى خلال عام 2013 ويخلو الفيلم من أى أحداث سياسية ، لكن أحداثه فى حظر التجول الذى مربه المصريين فى عام 2013، ويتم تصوير أحداث الفيلم فى القاهرة فقط.

وعلى صعيد آخر، تطرق المخرج أمير رمسيس ، إلى أخر ما وصلت إليه أزمة السينمائيين من رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وأوضح أن الأزمة انتهت تماما في وقت سريع جدا وتم تنزيل الزيادة بشكل منطقى ومقنع للسينمائيين، وعلينا أن نشيد بسرعة تدخل الدكتورة إيناس عبدالدايم، لإصلاح الوضع وحل الأزمة خلال أيام قليلة .

المخرج أمير رمسيس

 
أمينة خليل
إلهام شاهين

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بقلم رحاب صبحي

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