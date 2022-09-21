إلهام شاهين : اعتدت الهجوم علي عقب «بطلوع الروح» وأحضر لمفاجأة في شهر رمضان

أكد النجمة إلهام شاهين عن كون الدراما المصرية صاحبة الريادة في المنطقة العربية كلها ، وقدمنا أعمال درامية كثيرة أسعدنا بها الجمهور ، لافتة أن مسلسلي نصف ربيع الآخر الذي قدمته مع الفنان الكبير يحى الفخراني واخراج الراحل يحى العلمي ، وقصة الأمس مع النجم مصطفى فهمي تعتبرهما من أفضل ماقدمت في الدراما المصرية .

وأشارت في حديثها في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى الذي انطلق اليوم ونقلته فضائية دي إم سي ، أن دورها الذي قدمته في مسلسل ” بطلوع الروح ” في شهر رمضان هذا العام كان مفاجأ للجميع .

ووجهت الشكر للمخرجة كاملة أبو ذكري لاختيارها في هذا المسلسل ، موضحة أن الدراما مؤثرة جدا في الناس لذلك تم الهجوم على المسلسل من جماعة معينة على السوشيال ميديا بقوة منذ طرح أفيشات المسلسل.

وأضافت: “قد تعودت على هذا الهجوم وتعمدت فضح أفكار هذه الجماعة للعالم والمسلسل أظهر هذه الأفكار البعيدة عن أي إنسانية ودين”.

وتابعت قائلة إن الموضوعات الصادمة تحظى بأكبر قدر من المشاهدة ، وتوعي الجمهور الصح والخطأ ، والمسلسل كان له أثرا كبيرا وسعيدة به وبتأثيره .

وأضافت أنها تحضر لمفاجأة كبيرة في شهر رمضان القادم ، حيث تتعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى في مسلسل جديد .