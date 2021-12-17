سيــارات

«إلنترا MD» موديل 2022 تظهر بقوائم تراخيص سيارات «هيونداي» خلال نوفمبر

مسجلة نحو مركبتين فقط
أحمد عوض 11:18 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 11:18 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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ظهرت السيارة «إلنترا MD» موديل 2022 بقوائم تراخيص طرازات «هيونداي» في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، مسجلة نحو مركبتين فقط بوحدات المرور.

يذكر أن إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «هيونداي» نحو 1537 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة من «هيونداى» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

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تصدرت «توسان» قوائم تراخيص سيارات «هيونداي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 619 مركبة، تبعتها «إلنترا CN7» فى المركز الثاني بنحو 537 وحدة.

وجاءت «إلنترا HD» فى المرتبة الثالثة بإجمالي نحو 151 سيارة، تبعتها «أكسنت HCI» فى المركز الرابع مسجلة بواقع 117 مركبة.

وحلت «هيونداى i20» فى المرتبة الخامسة بترخيص 56 مركبة، أعقبتها «أكسنت RB» فى المركز السادس بواقع 30 سيارة.

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واحتلت «هيونداي H350» المرتبة السادسة مسجلة نحو 11 مركبة، أعقبتها «كريتا» في المركز السابع بواقع 8 سيارات.

فيما بلغ إجمالي عدد الطرازات الأخرى المرخصة من«هيونداى» نحو  8 مركبات في مختلف وحدات المرور، خلال نوفمبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «هيونداى» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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