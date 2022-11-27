إلكس جان رئيس الشركة: «vivo مصر» تتوقع إنتاج 2 مليون وحدة سنويا بمصنعها في العاشر من رمضان

تتوقع شركة vivo مصر للهواتف إنتاج حوالى 2 مليون هاتف ذكى سنويا كمرحلة أولى بنسبة مكون محلى تصل إلى %40 فى مصنعها بمدينة العاشر من رمضان.

وقال إلكس جان، الرئيس التنفيذى للشركة، إن vivo افتتحت أول مصنع لها فى إفريقيا، والثانى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسوق المحلية على مساحة 11 ألف متر مربع، وباستثمارات 20 مليون دولار من المتوقع زيادتها إلى 30 مليون، كما سيُسهم المصنع كذلك فى خلق نحو 1500 فرصة عمل، موضحًا أن تلك الخطوة تستهدف الشركة من ورائها المساعدة فى توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر.

وأوضح جان لـ«المال» أن شركته تسعى لأن يكون مصنعها فى مصر مركزا للتصدير لأفريقيا. خاصة أنها سوقا واعدة تحوى العديد من الفرص والإمكانات، مؤكدا أن شركته تسعى دائمًا إلى فهم احتياجات المستخدم المحلى، وتقديم كافة المنتجات التى تلائم احتياجاته.

وكشف عن استهداف الشركة زيادة حجم مبيعاتها فى مصر بنسبة تصل إلى %300 خلال الثلاثة أعوام المقبلة، منوها أن عدد مستخدمى هواتف فيفو الذكية فى مصر يصل حاليا إلى مليون مستخدم فى أكثر من 10 محافظات، هى القاهرة والإسكندرية وطنطا والبحيرة والشرقية وأسيوط والفيوم والقليوبية.

وأكد أن vivo مصر استطاعت خلال الفترة الماضية الوصول إلى 2000 موزع على مستوى محافظات الجمهورية لتسويق هواتفها من سلسلتى V وY، وتخطط لزيادة العدد إلى 5 آلاف بنهاية 2023.

وألمح إلى أن استراتيجية الشركة تؤكد بشكل كبير على أهمية البحث والتطوير لضمان تقديم أفضل جودة لجميع مستخدميها، منوها أن فيفو تبحث باستمرار عن أحدث التقنيات التى تتيح تجربة سهلة الاستخدم لجميع عملائها حول العالم.

فى سياق متصل، أشار إلى أن vivo تخدم نحو 400 مليون مستخدم فى أكثر من 60 دولة ومنطقة عالميا، وقامت الشركة ببناء 7 مراكز تصنيع ذكية عالمية بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 200 مليون وحدة حتى الآن.

ونوه عن إطلاق الشركة مؤخرا هواتفها الذكية V25 5G وV25e، بالإضافة إلى هاتف Y02 من سلسلة «Y»، علاوة على ذلك، كما طرحت لأول مرة كذلك هواتف ذكية تحمل شعار «صنع فى مصر» وهما Y33A وY21A.

وحول التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، علق قائلا: لقد كان 2022 عاما مليئا بالتحديات ليس فقط للاقتصاد المصرى ولكن للعالم بأسره، إلا أننا كشركة vivo مصر خضعنا لجميع القوانين واللوائح التى تفرضها الحكومة المصرية، ومع استمرار تواجدنا فى السوق المحلية، نحن نثق أن السوق سيبدأ فى الانتعاش قريبًا، خاصة بعد رفع القيود الأخيرة على الواردات.

وقال إن الشركة العالمية تعمل وفق مفهوم «Benfen» والذى يعنى القيام بالأشياء الصحيحة بطريقة صحيحة، لذلك تبحث فيفو دائما عن الفرص رغم وجود بعض التحديات.

على صعيد آخر، ذكر أن vivo هى أول شركة تقوم بوضع شريحة صوت عالية الجودة مخصصة، كما تلتزم كذلك بربط المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، من خلال توفير هواتف سلسة الاستخدام وحياة رقمية مريحة.

وأردف: نؤمن بأن السوق المصرى سوقا خصبة، ولذلك نسعى دائما إلى زيادة الاستثمارات بها، والعمل على تعزيز الحصة السوقية لشركة vivo، بالإضافة إلى تقديم هواتف ذكية بأفضل جودة وإمكانات، كما أننا نعمل على إطلاق العديد من الهواتف الذكية من عائلة الـV والـY ولعل افتتاح مصنع vivo فى مصر يأتى تأكيدًا على استراتيجيتنا التى تركز بسكل كبير على التواجد بشكل مكثف فى السوق المحلية.

الوصول لـ 5 آلاف موزع بنهاية 2023.. وطرح أول هاتفين تحت شعار صنع فى مصر

ترجيحات بانتعاش قريبا بعد رفع قيود الواردات