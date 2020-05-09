«إلكترولكس مصر» تشارك في قوافل الخير لإفطار الصائمين

شاركت شركة إلكترولكس مصر الرائدة في قطاع الأجهزة المنزلية في “قوافل خير” التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير لإفطار صائم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وانطلقت القوافل اليوم 9 مايو من مدينة طنطا بمحافظة الغربية إلى 18 محافظة بالوجه البحري والدلتا مختلفة، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالإضافة إلى حضور فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

‎قامت شركة إلكترولكس مصر بالتبرع بعبوات من المساعدات الغذائية الأساسية ضمن القافلة المحملة، حيث تزن العبوة عشرون كج وذلك بواقع عبوة لكل أسرة، لتوفر أكثر من 40 ألف وجبة للأسر والعمالة الأكثر تضررا نتيجة أزمة كورونا، مما يساهم في الحد من تفاقم آثارها.

تأتي مشاركة الشركة العالمية مع مؤسسة مصر الخير تماشياً مع استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية التي تتبعها في جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولدعم جهود مكافحة فيروس كورونا بالإضافة إلى ذلك، فهي تساهم في التخفيف من تداعيات الفيروس على جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، خاصة العمالة اليومية التي تأثرت بشدة بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقالت سمر رفاعى، المتحدث الرسمي باسم شركة إلكترولكس مصر: “سعداء بتعاوننا مع مؤسسة مصر الخير والذي يأتي تأكيداً على اهتمامنا بالرعاية المجتمعية وحرصنا الدائم على دعم المجتمعات التي نعمل بها “.

وأكدت ان الشركة بالتعاون مع مؤسسة إلكترولكس العالمية لدعم قضايا الغذاء تحمل على عاتقها التزاما نحو المجتمع المصري، وتعمل على وضع أفضل الاستراتيجيات التي تهدف إلى تدشين حملات تعمل على تقديم الدعم اللازم للمجتمع المصري في مجال الغذاء.

كما قالت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة “مصر الخير”، قمنا بإطلاق مبادرة قوافل الخير محملة بالمساعدات الغذائية بحضور كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور علي جمعة.

وأكدت أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن شركة الكترولكس مصر تحرص دائما على المشاركة في المبادرات والحملات المجتمعية، حيث سبق وقدمت خصما خاصا لجميع المنتمين إلى المنظومة الصحية المصرية من أطباء وصيادلة وممرضين، على جميع منتجات الشركة والتي تحمل العلامة التجارية زانوسي وبجميع فروعها، وذلك تقديرا من إدارة الشركة لجهود الجهاز الصحي في مواجهة فيروس كورونا.

كما قامت الشركة بتدشين برنامج “أنا الشيف” بنهاية عام 2019 والذي يهدف إلي تدريب السيدات المعيلات علي أسس الطهى الصحي والمحترف حتى يتمكن من الالتحاق بسوق العمل في مجال الطهي، الأمر الذي يوفر لهم دخلاً كافياً لاحتياجات أسرهم اليومية.