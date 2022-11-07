«إلكترولكس» تطرح سخانًا جديدًا بتكنولوجيا صديقة للبيئة

أعلنت شركة إلكترولكس الرائدة عالمياً في صناعة وإنتاج الأجهزة الكهربائية، مالكة العلامة التجارية أولمبيك الكتريك عن طرح سخان المياه “هيرو” بتكنولوجيا متقدمة؛ وصديقة للبيئة؛ وبأسعار تنافسية، ليدعم هذا المنتج الجديد خطط شركة الكترولكس لتحقيق الاستدامة.

وتتميز سخانات “هيرو” الجديدة من الكترولكس ببصمة صناعية جديدة تماماً تعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصميم جديد كلياً مع إمكانات تصنيعية تجعل هذه الأجهزة قادرة على استيعاب أنظمة الطاقة الحالية والمستقبلية، حيث تتمتع بشاشة عرض ديجيتال لتعرض مقياس الحرارة الرقمي و درجة حرارة الماء الفعلية داخل السخان باستخدام حساسات NTC المتطورة.

كما يأتي الجهاز الجديد مزودًا ببطانة تعمل على الحد من تآكل الهيكل الخارجي للسخان بالإضافة إلى نوع الطلاء المتطور الذي يضيف حماية للدرع والسخان بشكل أفضل وأطول.

وأكد ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس مصر، أن الشركة تستهدف من إطلاق سخانات المياه “هيرو” استكمال خطتها لتطبيق الاستدامة، من خلال طرح أجهزة جديدة بتكنولوجيا أفضل تتناسب مع متطلبات الحفاظ على البيئة، قائلاً: “كان علينا إعادة التفكير في منتجاتنا لتقديم تجارب جديدة وجذابة ومستدامة للمستهلكين”.

وقال: إن استراتيجية الشركة لتحقيق الاستدامة تأتي على ثلاث مستويات أساسية هي “حلول أفضل، عمليات أفضل، ومجتمع أفضل”، لذلك قامت الشركة باستحداث خط إنتاج جديد بالقاهرة اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية لتصنيع سخانات هيرو التي سيكون لها أثراً كبيراً في تحقيق نتائج متميزة في مجال الاستدامة؛ نظراً لقدرتها على توفير الطاقة، والحد من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 14٪.

وخضع سخان المياه هيرو الجديد خضع لاختبار LCA لقياس مدى تأثيره على البيئة، وكانت النتيجة أن النظام الأساسي الجديد للجهاز يوفر فائضًا من الحد من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 14٪ وذلك نتيجة لتقنية SMART الأكثر ابتكاراً، والتي ستساعد على تعريف المنتج لأول مرة عادات المستهلك ليقدم فقط المطلوب من الماء بدلاً من إهدار الطاقة.