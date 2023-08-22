إلقاء 700 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي بالنيل في محافظة أسيوط

شهد اليوم عملية إلقاء 700 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي بمحافظة أسيوط ، وذلك وفقًا لخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وتستهدف تنمية المصايد الطبيعية ونهر النيل وتغذيتها بزريعة سمكية تتمتع بجودة وحيوية عالية.

حضر عملية الإلقاء المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية ، والأستاذ عبد التواب أحمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط ، ورئيس الوحدة المحلية بأم القصور، ومهندسي منطقة وادى النيل بالفيوم ، والمهندس مجدي زين العابدين مدير المفرخ السمكي بأسيوط، ومهندسي المفرخ ، وعدد كبير من صيادى نهر النيل بالمحافظة.

أكد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات مواصلة الجهاز بذل جهوده نحو تحقيق أهدافه المترامية والتي تكمن في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مختلف المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء استراتيجية واضحة ومحددة المعالم، وأضاف أن تلك الجهود لن يتم تفعيلها إلا من خلال التنسيق وتكاتف أيدي الجهات المعنية، من أجل تنمية قطاع الثروة السمكية ، والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك، كونها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، كما تتيح فرص عمل لشباب الصيادين.

من جانبه ، صرح المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية أنه قد تم استلام وإنزال ٧٠٠ ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي من إنتاج مفرخ أسيوط التابع للجهاز ، من أجل دعم المخزونات السمكية بالمحافظة.

وأضاف المهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة بالجهاز أنه جاري التنسيق مع بقية المفرخات ومحطات تحضين الأسماك التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، من أجل استكمال تنفيذ خطة العمل على مستوى محافظات منطقة وادي النيل.

فيما أشاد ممثلو المحافظة بدور الجهاز البارز والذي لا يمكن إنكاره في تنمية المسطحات المائية وزيادة مخزوناتها السمكية ، كما أعرب الصيادين عن سعادتهم الغامرة بتلك الخطوة التنموية لما ستعود به من نفع على إنتاج الأسماك ، وتلبي احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.