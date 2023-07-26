شهد أمس عملية إلقاء 625 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي والمبروك الفضي بمسطحات الريان (الأول ، الثالث) ، وذلك وفقًا لخطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التي يتبناها اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز .

وتستهدف الجهاز تنمية المصايد الطبيعية بزريعة أسماك ذات جودة عالية، حيث حضر عملية الإلقاء المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والمهندسة كريمة مراد مدير إدارة المفرخات بالمنطقة ، والمهندس محمد خلف ، والحاج حمدي جودة رئيس جمعية صائدي الأسماك بالريان ، وعدد من الصيادين.

وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يواصل جهوده المتواصلة في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية وفقًا لاستراتيجية محددة مسبقاً ، مضيفًا أن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها إلا من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ، من أجل تنمية قطاع الثروة السمكية ، وتلبي احتياجات المواطنين من الأسماك ، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني ، كما توفر فرص عمل للشباب من الصيادين.

من جانبه ، صرح المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية أنه قد تم استلام وإنزال ٦٢٥ ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي النيلي والمبروك الفضي من إنتاج مفرخي بني سويف والمنيا ، وفقًا لخطة الجهاز في مسطحات الريان ، والمتوقع الانتهاء منها قريبًا.

وأضاف المهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة بالجهاز أنه جاري التنسيق مع بقية المفرخات ومحطات تحضين الأسماك التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية ، من أجل استكمال تنفيذ خطة العمل على مستوى محافظات منطقة وادي النيل. وقد أبدى صيادو المحافظة سعادتهم بتلك الخطوة لما ستحققه من وفرة إنتاجية في الأسماك ، وتلبي احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ، وتحقق الاكتفاء الذاتي.